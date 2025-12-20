قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل المواجهة.. ماذا يحتاج مبابي لتحطيم رقم كريستيانو رونالدو التاريخي؟
المخرج الفلسطيني يوسف صالحي: نجحنا في ترجمة الألم الداخلي إلى لغة سينمائية في «أعلم أنك تسمعني»
وول ستريت جورنال: يونيفرسال ستوديوز تخطط لإنشاء مدينة ملاهي بالسعودية
أشرف حكيمي يتصدر قائمة الأكثر قيمة تسويقية في أمم أفريقيا ومرموش ثانيا
غزة صباح السبت| وفاة طفل عمره 29 يوما من البرد.. والاحتلال يواصل خرق الهدنة
كأس الامم الافريقية ...مواعيد مباريات منتخب مصر
انحرافات الرموز الإعلامية لـ الإخوان بالخارج .. ارتباطات مشبوهة .. ونوايا غادرة ضد مصر
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب اليوم بعد صلاة المغرب
خريطة الدوريات في أمم إفريقيا 2025.. مصر تتصدر عربيا .. وترتيب غير متوقع للدوري الإسباني
سؤال فى النواب بعد اقتحام أتوبيس مدرسة دولية لغرفة نوم أسرة
الزراعة: توطين صناعة مبيدات الآفات في مصر ونقل التكنولوجيا المتطورة
سوريا.. عمليات إغارة على مواقع داعش ومقتل عناصرهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز تخصيص عبادة معينة لـ شهر رجب ؟.. الإفتاء تحسم الجدل

هل يجوز تخصيص شهر رجب بعبادة معينة ؟
هل يجوز تخصيص شهر رجب بعبادة معينة ؟
عبد الرحمن محمد

مع اقتراب شهر رجب، يحرص كثير من المسلمين على الإكثار من الطاعات، انطلاقًا من مكانة هذا الشهر في الإسلام، وفي هذا الإطار أوضحت دار الإفتاء المصرية أن من مظاهر تعظيم شهر رجب الإكثار من القربات والأعمال الصالحة، مثل الصلاة، والصيام، والصدقة، والعمرة، والذكر، وسائر الطاعات.

وأكدت دار الإفتاء أن العمل الصالح في هذا الشهر، شأنه شأن باقي الأشهر الحرم، له منزلة عظيمة وأجر كبير عند الله تعالى.

وبينت دار الإفتاء، في معرض ردها على تساؤل حول حكم تخصيص شهر رجب بزيادة العبادة دون ورود نص خاص، أن الأصل في العبادات جواز أدائها في جميع أوقات السنة، ما لم يرد نص شرعي يمنع ذلك.

وأشارت إلى أن الشريعة لم تمنع العبادة في زمن معين إلا في حالات محددة، مثل تحريم الصيام في يومي عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق، وما عدا ذلك فالأبواب مفتوحة للتقرب إلى الله في أي وقت.

وأكدت دار الإفتاء أن فضل شهر رجب وتعظيمه أمر ثابت، بغض النظر عن اختلاف درجات الأحاديث الواردة في فضائله، سواء كانت صحيحة أو ضعيفة أو حتى غير ثابتة، لأن مكانته مستمدة أصلًا من كونه أحد الأشهر الحرم التي نص القرآن الكريم على تعظيمها، كما جاء في قوله تعالى:
﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾.

وقد حدّد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأشهر في الحديث الصحيح، فذكر أن ثلاثة منها متتابعة وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والرابع منفرد وهو رجب الذي يقع بين جمادى الآخرة وشعبان.

وفي هذا السياق، نقل الإمام الطبري في تفسيره عن التابعي قتادة قوله إن المعصية في الأشهر الحرم أعظم إثمًا من غيرها، وإن كان الظلم في ذاته عظيمًا في كل وقت، إلا أن الله تعالى يضاعف شأن ما يشاء من الأزمنة. 

كما أورد عنه كلامًا جامعًا يبيّن أن الله اصطفى من خلقه وأوقاته وأماكنه ما شاء، ومنها الأشهر الحرم، داعيًا إلى تعظيم ما عظّمه الله، وهو ما يدل على خصوصية هذه الأزمنة ورفعة قدرها.

وفيما يتعلق بالصيام في شهر رجب، فقد أوضحت دار الإفتاء أن الصيام فيه جائز في أوله أو وسطه أو آخره، ولا حرج في ذلك مطلقًا، استنادًا إلى القواعد العامة التي تحث على صيام التطوع. 

ولم يرد أي دليل صحيح يمنع الصيام في هذا الشهر، بل إن القاعدة الأصولية تقرر أن النصوص المطلقة تشمل جميع الأزمنة والأمكنة والأحوال، ولا يجوز تقييدها أو منعها إلا بدليل، وإلا كان ذلك تضييقًا لما وسّعه الله ورسوله.

وذكرت دار الإفتاء ما ورد في فضل الصيام في رجب من آثار، ومنها ما رواه البيهقي عن أبي قلابة رضي الله عنه أنه قال: إن في الجنة قصرًا لصوام رجب، وقد علّق الإمام أحمد بأن هذا القول وإن كان موقوفًا على تابعي، فإن مثله لا يُقال من قِبل الرأي المجرد، وإنما له أصل يُتلقى ممن فوقه.

والخلاصة أن الشريعة لم تُحدِّد عبادة بعينها مخصوصة لشهر رجب دون غيره، وإنما يُستحب فيه الإكثار من سائر الطاعات المشروعة، دون اعتقاد وجوب أو سُنِّيَّة عبادة معينة بعينها، فالتقرب إلى الله فيه يكون بما هو مشروع في سائر الأيام، مع استحضار فضل الزمان وتعظيمه.

شهر رجب الأشهر الحرم فضل العبادة الصيام في رجب دار الإفتاء فضل الصيام في رجب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

ابراهيم سعيد

ليلة القبض على إبراهيم سعيد.. ماذا حدث في فندق شهير بالقاهرة الجديدة؟

التيمم بدلا من الوضوء

هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

حسام عاشور

حسام عاشور: سعيد بالعودة إلى بيتي من جديد داخل النادي الأهلي

الدولار

أعلى سعر دولار اليوم السبت 20-12-2025

ترشيحاتنا

سمية الألفي

نقابة الممثلين تنعى الفنانة الراحلة سمية الألفي

إنجي كيوان

إنجي كيوان تفوز بجائزة أفضل ممثلة شابة في مهرجان “الأفضل 2025”

سمية الألفي

شيريهان تنعي سمية الألفي وتوجه تعازيها لـ أحمد وعمر الفيشاوي

بالصور

مخاطر إستخدام المناديل الورقية في تجفيف الطعام المقلية من الزيت ؟

أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية

صحارى.. جيب جلاديتور تضيف فئة جديدة موديل 2026

جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى

لتعزيز الطاقة والصحة العامة..أطعمة تحتوي على الحديد أكثر من اللحوم الحمراء

أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء
أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء
أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر.. خفيفة وسهلة التحضير

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر
طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر
طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر

فيديو

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت شيكولاتة ووردة ولبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد