رئيس جامعة الأزهر يحاضر حول"اللغة العربية وأثرها في فهم الوحي الشريف" لباحثي ماليزيا

انطلاقًا من عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتأكيدًا على التعاون والتكامل بين جامعة الأزهر ووزارة الأوقاف برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف؛ يلقي فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، محاضرة علمية لعدد (23) متدربًا من ماليزيا، تحت عنوان: "اللغة العربية وأثرها في فهم الوحي الشريف".

وذلك بمقر مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة الأوقاف لعدد من الباحثين من مختلف أنحاء العالم.