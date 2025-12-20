قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الغندور ناعيا سمية الألفي: البقاء لله في وفاة الفنانة القديرة
النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب
معهد العلوم والأمن الدولي يحذر: نشاط مشبوه في منشأة نطنز النووية بعد الهجمات الأخيرة
محمد صلاح يتألق من مران منتخب مصر استعدادا لـ أمم إفريقيا
أسرة الفنانة الراحلة سمية الألفي تصطحب صورتها أمام مسجد مصطفى محمود
خارطة طريق مصرية لتنمية القارة.. 5 محاور استراتيجية لمواجهة تحديات أفريقيا
نيويورك تايمز تحذر: لندن قد تتعرض لهجوم محتمل وبريطانيا غير مستعدة
لإقامة صلاة الجنازة.. وصول جثمان سمية الألفي إلى مسجد مصطفى محمود
أبطال من قلب المدرجات.. حكايات التتويج بأمم افريقيا على أرض الوطن
خادمة وراء سرقة منزل دبلوماسى بالشيخ زايد
9 شركات عالمية توقع اتفاقيات مع ترامب لخفض أسعار الأدوية في أمريكا
الرئيس السيسي لرؤساء الوفود الأفريقية: مطلبنا الوحيد هو عدم المساس بحقوقنا في مياه النيل
ديني

رئيس جامعة الأزهر يحاضر حول"اللغة العربية وأثرها في فهم الوحي الشريف" لباحثي ماليزيا

رئيس جامعة الأزهر يحاضر حول" اللغة العربية وأثرها في فهم الوحي الشريف" في دورة تدريبية بوزارة الأوقاف لباحثي ماليزيا
رئيس جامعة الأزهر يحاضر حول" اللغة العربية وأثرها في فهم الوحي الشريف" في دورة تدريبية بوزارة الأوقاف لباحثي ماليزيا
شيماء جمال

انطلاقًا من عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتأكيدًا على التعاون والتكامل بين جامعة الأزهر ووزارة الأوقاف برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف؛ يلقي فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، محاضرة علمية لعدد (23) متدربًا من ماليزيا، تحت عنوان: "اللغة العربية وأثرها في فهم الوحي الشريف".

 وذلك بمقر مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة الأوقاف لعدد من الباحثين من مختلف أنحاء العالم.

رسالة الأزهر الأزهر أحمد الطيب شيخ الأزهر جامعة الأزهر الأوقاف أسامة السيد الأزهري اللغة العربية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

