سلامة داود: الأزهر تتنفس رئته بالقرآن .. وقطاعاته حريصه على تعلم أبنائه

أكد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر ، أن الجميع مع القرآن فائز فلا خاسر مع القرآن الكريم، ناقلا تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، للحضور وللفائزين بالمسابقة ولذويهم وللقلئمين على المسابقة، مؤكدا أن فضيلة الإمام الأكبر أوصى قيادات الأزهر بالاهتمام بحفظة القرآن الكريم في مختلف القطاعات.

وتناول رئيس الجامعة، في كلمته باحتفالية الجامع الأزهر لتوزيع جوائز الفائزين بمسابقة الأزهر بنك فيصل لحفظ القرآن الكريم "العامة - ذوي الهمم " ، فضل القرآن الكريم وحفظته ، موضحا ما ورد في تفسير قوله تعالى "والصبح إذا تنفس"، مستعرضا أوجه الشبه بين المؤمن الذي يحمل القرآن بين جنبيه بالصبح حينما يتنفس، فإن القرآن الكريم بالنسبة للمؤمن كالرئة التي يتنفس بها ، فالقرآن للمسلم كالروح ، وأن القلوب التي يسكنها القرآن الكريم هي قلوب مطمئنة .

وأضاف رئيس الجامعة، أن من التزم القرآن الكريم هداه الله ووفقه، مؤكدا أن الأزهر الشريف يتنفس وتتنفس رئته بالقرآن الكريم صباحا ومساء ، وأن الأزهر بقطاعاته جامعته ومجمعه ومعاهده يحرصون على تحفيظ القرآن الكريم ويعلمونه لأبنائهم.

وأقيمت احتفالية الجامع الأزهر الشريف، لتسليم جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم – الموسم الثالث (المسابقة العامة لذوي الهمم)، برعاية كريمة من فضية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وشهدت الاحتفالية حضور كبير من عدد من قيادات الأزهر الشريف وبنك فيصل الإسلامي، وفي مقدمتهم الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف ، والدكتور محمد الجندي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية ، والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والدكتور نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف رئيس الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي ، والدكتور رمضان الصاوي والدكتور سيد بكري نائبي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر ، والشيخ حسن عراقي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف ، والدكتور عبد الفتاح العواري عضو مجمع البحوث الإسلامية ، ومن بنك فيصل،

إسلام المصري مدير عام صندوق الزكاة ببنك فيصل والوفد المرافق له.