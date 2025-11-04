شاهد أول ظهور لـ آمال ماهر مع زوجها الجديد

أعلن الإعلامي ربيع هنيدي، زواج المطربة آمال ماهر من رجل الأعمال المصري علي محجوب، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

ونشر ربيع هندي صورة تجمعه بـ اَمال ماهر، عبر حسابه بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلق : «أبارك للفنانة الكبيرة والغالية امال ماهر زواجها من رجل الأعمال المصري على محجوب وتواجدهما حاليا لقضاء شهر العسل في باريس وستعود قريبا لنشاطها الفني وحفلاتها الكبيرة في مصر والعالم العربي ودامت الأفراح».

كما شارك صورة أخري تجمع آمال ماهر بزوجها الجديد وعلق كاتبا: الصورة الاولى للعروسين، من باريس.. الف مبروك بالرفاء والبنين.



وتستعد النجمة آمال ماهر خلال الأيام المقبلة لطرح أغنيتها الجديدة «خذلني»، التي كتب كلماتها الشاعر أيمن بهجت قمر، ولحنها عزيز الشافعي، ووزعها أحمد إبراهيم، فيما تولى أمير محروس الميكس والماستر للأغنية.