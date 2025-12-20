وزير الشباب ومحافظ المنيا يفتتحان ملتقى التوظيف الخامس بأبوقرقاص

قدم صدى البلد بثا مباشرا لافتتاح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، فعاليات ملتقى التوظيف الخامس «Job Hub 5»، الذي أُقيم بمقر جمعية الشبان المسيحية (نادي الواي) بمركز أبوقرقاص، بمشاركة 56 شركة.

ويقام الملتقي بالتعاون بين محافظة المنيا ووزارتي العمل والشباب و الرياضة، ونظمته مطرانية أبوقرقاص بالتنسيق مع مبادرة بصمة شباب مصر، وبحضور عدد من ممثلي الجهات الشريكة وشركات القطاع الخاص.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار جهود الدولة لتمكين الشباب اقتصاديًا، وفتح آفاق حقيقية أمامهم بسوق العمل، من خلال توفير أكثر من 4000 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب برامج تدريب وتأهيل مهني، ودعم وتمويل المشروعات الصغيرة، بما يسهم في تحسين فرص التشغيل وتحقيق الاستقرار الوظيفي للشباب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن ملتقيات التوظيف تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة لتمكين الشباب وربطهم بسوق العمل، من خلال شراكات فاعلة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في تنظيم هذه الملتقيات بمختلف المحافظات.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تحرص على تأهيل الشباب وفقًا لمتطلبات سوق العمل الحديث، ودعم ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، مؤكدًا أن التكامل بين التدريب، والتوظيف، ودعم المشروعات الصغيرة يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء كوادر شابة قادرة على الإنتاج والمنافسة.

من جانبه، أكد محافظ المنيا، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تضع ملف تمكين الشباب وتحقيق الاستقرار المهني لهم على رأس أولوياتها، موضحًا أن ملتقى التوظيف الخامس يُعد نموذجًا ناجحًا لتكاتف جهود أجهزة الدولة والمجتمع المدني لبناء الإنسان المصري، من خلال التدريب والتأهيل، ودعم أصحاب الأفكار المبتكرة ليكونوا رواد أعمال يسهمون في دفع عجلة التنمية الاقتصادية داخل المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن المنيا لا تدخر جهدًا في تقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح مثل هذه الفعاليات، التي توفر فرصًا حقيقية لأبناء المحافظة وتلبي احتياجات سوق العمل.

وفي ختام جولته بالملتقى، حضر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ونيافة الحبر الجليل الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص وتوابعها، لقاء ترحيبيا بالزيارة، وذلك بمشاركة الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور كيرلس موريس ،رئيس مجلس أمناء مبادرة بصمة مصر ، والدكتور أحمد عزمي مدير الدعوة بمديرية الأوقاف.

تخلل اللقاء عرض توضيحي حول أهداف الملتقى وفرص التوظيف المتاحة، إلى جانب تقديم عدد من العروض الفنية، في أجواء عكست التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم وتمكين شباب المحافظة.