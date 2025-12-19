صحة المنيا تُعلن إجراء 33 ألف عملية جراحية والكشف على 1,1 مليون شخص بالعيادات

اعلنت مديرية الصحة بالمنيا، أن المنشآت الصحية شهدت تطورًا ملحوظًا في مختلف الأقسام الطبية، حيث تم إجراء 33,418 عملية جراحية بالمستشفيات خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، تنوعت بين العمليات الصغرى والمتوسطة والكبرى، إضافة إلى العمليات ذات المهارة العالية، مما يعكس كفاءة استعداد وكفاءة الأطقم الطبية المتخصصة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ومتابعة اللواء الوزير عماد كدواني محافظ المنيا، والدكتور محمود عمر عبد الوهاب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتور مروة إسماعيل وكيلة المديرية.

كما أعلنت مديرية الصحة أن أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات استقبلت 381,323 حالة تم تقديم الخدمة الطبية اللازمة لها بكل دقة وسرعة استجابة.

تحت إشراف الدكتور عاصم كمال مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور أشرف محسن مدير إدارة المستشفيات، كما شهدت العيادات التخصصية بالمستشفيات إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث بلغ إجمالي عدد المترددين على هذه العيادات 1,132,464 حالة عبر مختلف التخصصات الطبية، ومن أبرز العيادات التي شهدت إقبالاً كبيرًا



- عيادات الرمد: 158,700 مترددًا.

عيادات الجلدية: 102,636 مترددًا.

عيادات الباطنة: 103,799 مترددًا.

عيادات الأطفال: 204,375 مترددًا.

عيادات النساء والتوليد: 26,261 مترددًا.

عيادات الأنف والأذن والحنجرة: 46,242 مترددًا.

عيادات الحميات: 54,446 حالة.

عيادات تنظيم الأسرة: 37,136 مترددًا.

صرف اللبن للأطفال: 8,645 حالة تم توفيرها بمستشفى "مصر الحرة".



أكد د. محمود عمر - وكيل الوزارة، بأهمية الاستمرار في تطوير الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن مديرية الصحة ستظل حريصة على تطبيق أعلى معايير الجودة لضمان تقديم رعاية طبية متكاملة وآمنة لجميع المواطنين.