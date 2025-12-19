قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صوت من الجنة.. برنامج "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ مصطفى إسماعيل
المصري يفوز على زد بهدف نظيف في بطولة كأس العاصمة
هيكل فساد مخدرات .. الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد فنزويلا
طلاق مصطفى أبو سريع يشعل الجدل.. وتهنئة تقود إلى قرار نقابي وصدى واسع عبر السوشيال ميديا
بهدف نظيف.. الأهلي يحصد أول ثلاث نقاط في كأس الرابطة على حساب سيراميكا كليوباترا
نقابة الممثلين تلاحقها.. من هي ملكة الجمال المثيرة للجدل إيرينا يسري؟
لجان حصر وحدات الإيجار القديم .. مهامها الرسمية وموعد انتهاء العمل بها
الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين
بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي
تصرف مفاجئ من صلاح مع لاعبي ليفربول بعد أزمته مع سلوت
القصابين: أسعار اللحوم في متناول الجميع.. والحية بـ 180 جنيه
مركز الفلك يحسم الجدل.. ما موعد رؤية هلال شهر رجب 2025؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة المنيا تُعلن إجراء 33 ألف عملية جراحية والكشف على 1,1 مليون شخص بالعيادات

توقيع الكشف الطبي على المرضى
توقيع الكشف الطبي على المرضى
ايمن رياض

اعلنت مديرية الصحة بالمنيا، أن المنشآت الصحية شهدت تطورًا ملحوظًا في مختلف الأقسام الطبية، حيث تم إجراء 33,418 عملية جراحية بالمستشفيات خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، تنوعت بين العمليات الصغرى والمتوسطة والكبرى، إضافة إلى العمليات ذات المهارة العالية، مما يعكس كفاءة استعداد وكفاءة الأطقم الطبية المتخصصة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ومتابعة اللواء الوزير عماد كدواني محافظ المنيا، والدكتور محمود عمر عبد الوهاب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتور مروة إسماعيل وكيلة المديرية.

كما أعلنت مديرية الصحة أن أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات استقبلت 381,323 حالة تم تقديم الخدمة الطبية اللازمة لها بكل دقة وسرعة استجابة.
تحت إشراف الدكتور عاصم كمال مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور أشرف محسن مدير إدارة المستشفيات، كما شهدت العيادات التخصصية بالمستشفيات إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث بلغ إجمالي عدد المترددين على هذه العيادات 1,132,464 حالة عبر مختلف التخصصات الطبية، ومن أبرز العيادات التي شهدت إقبالاً كبيرًا


-  عيادات الرمد: 158,700 مترددًا.

  •  عيادات الجلدية: 102,636 مترددًا.
  •  عيادات الباطنة: 103,799 مترددًا.
  •  عيادات الأطفال: 204,375 مترددًا.
  •  عيادات النساء والتوليد: 26,261 مترددًا.
  •  عيادات الأنف والأذن والحنجرة: 46,242 مترددًا. 
  • عيادات الحميات: 54,446 حالة.
  •  عيادات تنظيم الأسرة: 37,136 مترددًا.
  •  صرف اللبن للأطفال: 8,645 حالة تم توفيرها بمستشفى "مصر الحرة".


أكد د. محمود عمر - وكيل الوزارة، بأهمية الاستمرار في تطوير الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن مديرية الصحة ستظل حريصة على تطبيق أعلى معايير الجودة لضمان تقديم رعاية طبية متكاملة وآمنة لجميع المواطنين.

المنيا محافظ المنيا الكشف الطبي الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

ياسمين عز

الزم حدودك| رسالة نارية من ياسمين عز لـ محمد صبحي: خليك شريف في خصومتك

الشتاء

الانقلاب الشتوي يقترب.. موعد أطول ليل في عام 2025

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

مفيدة شيحة

عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء

الفنانة نجلاء بدر

نجلاء بدر: طلبت الطلاق بعد ضغوط نفسية قاسية بسبب فشل محاولات الإنجاب

سعر الذهب

سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 19-12-2025

ترشيحاتنا

واقعة فتاة المترو

عالم بالأزهر يعلق على واقعة فتاة المترو: الرجل في سن جدها واتهمته بالجنان

غلام سورة الكهف

كيف يأمر الله نبيه بقتل غلام سورة الكهف؟.. شاهد رد علي جمعة

دار الإفتاء تواصل قوافلها إلى شمال سيناء

دار الإفتاء تواصل قوافلها إلى شمال سيناء

بالصور

الملح الخشن سرّ تنظيف فروة الرأس بعمق.. حل طبيعي للقشرة وانسداد المسام

لماذا يُعد الملح الخشن مفيدًا لفروة الرأس
لماذا يُعد الملح الخشن مفيدًا لفروة الرأس
لماذا يُعد الملح الخشن مفيدًا لفروة الرأس

نوبة الهلع .. لماذا يشعر الإنسان بخفقان القلب وضيق التنفس دون خطر حقيقي؟

ما هي نوبة الهلع؟
ما هي نوبة الهلع؟
ما هي نوبة الهلع؟

طريقة عمل الهوت شوكليت.. مشروب شتوي غني وسهل التحضير

طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء؟.. فوائد صحية كثيرة

فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء
فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء
فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء

فيديو

حقيقة ارتباط العوضي ويارا السكري

بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي

داليا مصطفى وشريف سلامة

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد