محافظ المنيا يعلن افتتاح تطوير 4 مساجد ضمن خطة وزارة الأوقاف

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، افتتاح 4 مساجد جديدة بعد الإحلال والتجديد، اليوم الجمعة، بقرى 4 مراكز على مستوى المحافظة، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لتطوير بيوت الله، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتهيئة المساجد لأداء رسالتها الدينية والمجتمعية على الوجه الأمثل.

وأكد محافظ المنيا أن افتتاح المساجد يأتي ضمن الخطة الشاملة لوزارة الأوقاف، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بما يعكس اهتمام الدولة بتطوير دور العبادة، وتوفير بيئة مناسبة للمصلين في مختلف القرى والمراكز.

وأشار المحافظ إلى استمرار تنفيذ خطة تطوير وإحلال وتجديد المساجد على مستوى المحافظة، بما يحقق رسالة المسجد في العبادة والتوعية وبناء الإنسان.

وأوضح أن المساجد التي تم افتتاحها تشمل:

• مسجد العزالية بقرية أبو قلتة بمركز ملوي بإدارة أوقاف دروة، تم إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية، بتكلفة مليون جنيه، وتبلغ مساحته الإجمالية 158 مترًا مربعًا، وصحن المسجد 120 مترًا مربعًا.

• مسجد سيف بعزبة سيف بمركز العدوة بإدارة أوقاف العدوة، تم إحلاله وتجديده عام 2025 بالجهود الذاتية، بتكلفة ثلاثة ملايين جنيه، وتبلغ مساحته الإجمالية 142 مترًا مربعًا.

• مسجد آل عبد الرازق بقرية أبو جرج بمركز بني مزار بإدارة أوقاف بني مزار، تم إحلاله وتجديده من خلال وزارة الأوقاف، بتكلفة تسعة ملايين جنيه، وتبلغ مساحته الإجمالية 688 مترًا مربعًا، وصحن المسجد 420 مترًا مربعًا، ويضم مصلى للسيدات بمساحة 30 مترًا مربعًا.

• مسجد أولاد عطا بقرية دلجا بمركز ديرمواس – إدارة أوقاف دلجا، تم إحلاله وتجديده من خلال وزارة الأوقاف، بتكلفة أربعة ملايين جنيه، وتبلغ مساحته الإجمالية 260 مترًا مربعًا.



