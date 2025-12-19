قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على التيك توكر نورهان حفظي لتنفيذ حكم حبسها سنتين في قضية مخدرات
مكتب نتنياهو: اجتماع اليوم في الناقورة استمرار للحوار الهادف لضمان نزع سلاح حزب الله
موعد أول رجب 2026.. بداية الأشهر الحرم وقرب رمضان
الصحف الفرنسية تحسم الجدل بشان انضمام محمد صلاح لـ باريس سان جيرمان
الجانب المظلم من الترند.. ماذا حدث مع والدة الإعلامية شيماء جمال؟
أبرزها القضية الفلسطينية.. مشاورات سياسية بين وزيري الخارجية المصري والروسي بالقاهرة
سرقة الكهرباء.. تشريع جديد أمام البرلمان يغلظ العقوبة ويضاعف الغرامة
المنوفي: التحول للدعم النقدي خطوة إيجابية بشرط مراجعة القيمة دوريًا
عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر
أخبار التوك شو| هذا الفيديو السبب في القبض على والدة شيماء جمال..ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس
لموظفي الحكومة..شروط الحصول على استحقاق نقدى مقابل الإجازات
القبض على بلطجي يفرض رسوما على سيارات الميكروباص بصقر قريش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يعلن افتتاح تطوير 4 مساجد ضمن خطة وزارة الأوقاف

افتتاح 4 مساجد
افتتاح 4 مساجد
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا،  افتتاح 4 مساجد جديدة بعد الإحلال والتجديد، اليوم الجمعة، بقرى 4 مراكز على مستوى المحافظة، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لتطوير بيوت الله، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتهيئة المساجد لأداء رسالتها الدينية والمجتمعية على الوجه الأمثل.

وأكد محافظ المنيا أن افتتاح المساجد يأتي ضمن الخطة الشاملة لوزارة الأوقاف، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بما يعكس اهتمام الدولة بتطوير دور العبادة، وتوفير بيئة مناسبة للمصلين في مختلف القرى والمراكز.

وأشار المحافظ إلى استمرار تنفيذ خطة تطوير وإحلال وتجديد المساجد على مستوى المحافظة، بما يحقق رسالة المسجد في العبادة والتوعية وبناء الإنسان.

وأوضح أن المساجد التي تم افتتاحها تشمل:
    •    مسجد العزالية بقرية أبو قلتة بمركز ملوي بإدارة أوقاف دروة، تم إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية، بتكلفة مليون جنيه، وتبلغ مساحته الإجمالية 158 مترًا مربعًا، وصحن المسجد 120 مترًا مربعًا.

    •    مسجد سيف بعزبة سيف بمركز العدوة بإدارة أوقاف العدوة، تم إحلاله وتجديده عام 2025 بالجهود الذاتية، بتكلفة ثلاثة ملايين جنيه، وتبلغ مساحته الإجمالية 142 مترًا مربعًا.
    •    مسجد آل عبد الرازق بقرية أبو جرج بمركز بني مزار  بإدارة أوقاف بني مزار، تم إحلاله وتجديده من خلال وزارة الأوقاف، بتكلفة تسعة ملايين جنيه، وتبلغ مساحته الإجمالية 688 مترًا مربعًا، وصحن المسجد 420 مترًا مربعًا، ويضم مصلى للسيدات بمساحة 30 مترًا مربعًا.

    •    مسجد أولاد عطا بقرية دلجا بمركز ديرمواس – إدارة أوقاف دلجا، تم إحلاله وتجديده من خلال وزارة الأوقاف، بتكلفة أربعة ملايين جنيه، وتبلغ مساحته الإجمالية 260 مترًا مربعًا.


 

المنيا محافظ المنيا افتتاح مساجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

كأس عاصمة مصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم الجمعة .. انخفاض شديد في درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر 2025-2026

الزمالك والاهلي

كمال درويش: سبب وحيد أحدث الفجوة بين الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف ومحافظ الأقصر يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السيد يوسف الحجاجي

وزير الأوقاف ومحافظ الأقصر يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الحجاجي احتفالاً بالعيد القومي

الدكتور/ حسن الصغير

خطيب الجامع الأزهر: استقبال العام الجديد يجب أن يكون بتجنب مخالفة أوامر الله عز وجل

الشيخ محمد أحمد عبيد

خطيب الأوقاف بالأقصر: المال العام من أنواع الأمانة.. والاعتداء عليه خيانة

بالصور

شركة سيارات نستبدل 20% من موظفيها بالذكاء الاصطناعي بعد تسريحهم

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

من الوش للكعبين.. روتين العناية في الشتاء من هاني الناظر

هانى الناظر
هانى الناظر
هانى الناظر

مادة تستخدمها النساء في التجميل تمنع الزهايمر.. تفاصيل

الزهايمر
الزهايمر
الزهايمر

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد