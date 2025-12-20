مصرع 4 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات، ومصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة الدقهلية.



أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (4 عناصر جنائية شديدة الخطورة – سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "إتجار بالمخدرات ، سرقة بالإكراه ، خطف ، إستعمال قسوة") بنطاق محافظة "الدقهلية" ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم (قرابة 767 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، هيدرو ، شابو ، هيروين ، أفيون ، بانجو ، كوكايين" – 4000 قرص مخدر ومؤثر– 72 قطعة سلاح نارى " 18 بندقية آلية ، 10 بنادق خرطوش ، 43 فرد خرطوش، طبنجة") .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (69) مليون جنيه، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.