فن وثقافة

تامر عبدالمنعم يفتتح الموسم الشتوي بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية

تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم
قسم الفن

افتتح الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية الموسم الشتوي الخاص بالبيت الفني للفنون الشعبية في ظل حضور جماهيري كبير ورفع المسرح شعار كامل العدد.

برنامج الموسم الشتوي بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية تم إعتماده من الفنان هشام عطوة رئيس قطاع المسرح وذلك تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو في إطار التأكيد على الهوية المصرية الفنية وإحياءا للتراث المصري وتقديم الوجبات الفنية المعاصرة.

وبدأ الموسم الشتوي بمجموعة من فقرات فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية تحت قيادة الفنانة إيناس عبدالعزيز مديرة الفرقة حيث قدمت فرقة رضا في الفصل الأول من الحفل "حلاوة شمسنا - الكرنبة - الإسكندارني - غزل في الريف - العصايا"

وقدمت فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية في الفصل الثاني فقرات "بياع العرقسوس - ميلدا - سماح النوبة - موشح غريب الدار لفؤاد عبدالمجيد - النوبة".

بدأ الحفل بالسلام الوطني الوطني لجمهورية مصر العربية والذي قام بعزفه أوركسترا فرقة رضا للفنون الشعبية بقيادة المايسترو هشام نبوي.

وصعد الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية وألقى كلمة باللغتين العربية والإنجليزية إحتراما للوفد الأجنبي الذي حضر الإفتتاح قال فيها : أرحب بهذا الجمهور الكبير والذي ملأ مسرح البالون وهو شيء مفرح أن يمتليء المسرح يوم الثلاثاء وهذا لا يحدث كثيرا في المسارح لأن أغلب المسارح تكون إجازتها يوم الثلاثاء لعدم توافد الجمهور بشكل كبير في هذا اليوم.

وأضاف رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية اليوم نفتتح الموسم الشتوي بالبيت الفني للفنون الشعبية بتوجيهات من معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو والتي جاءت إحياءا للتراث المصري وإثبات للهوية المصرية.

وأوضح الفنان تامر عبدالمنعم لقد إعتمدنا البرنامج الشتوي لجذب السياح الأجانب من كافة الدول العربية والأجنبية وذلك عقب الحدث العظيم والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وهو إفتتاح المتحف المصري الكبير في ظل متابعة قوية وكبيرة من جميع دول العالم.

واختتم "عبدالمنعم" كلمته كان لابد من إفتتاح الموسم الشتوي الخاص بالبيت الفني للفنون الشعبية بفرقة رضا للفنون الشعبية والتي تطوف بفقراتها دول العالم ولأنها فرقة كبيرة يحترمها العالم أجمع.

وكان الفنان تامر عبدالمنعم قد إجتمع بمديري الفرق المشاركين في الموسم الشتوي وهم مديرة فرقة رضا للفنون الشعبية الفنانة إيناس عبدالعزيز والفنان محمد فرماوي مدير الفرقة القومية للفنون الشعبية والفنانة لبنى الشيخ مديرة فرقة الآلات الشعبية ومحمد عمر مدير مسرح البالون

وقرر الفنان تامر عبدالمنعم بأن يوم الخميس من كل أسبوع مخصص لفقرات استعراضية للفرقة القومية للفنون الشعبية وفرقة الآلات الشعبية.

بينما تقدم فرقة رضا للفنون الشعبية فقراتها يوم الثلاثاء من كل أسبوع بينما يعرض مسرح البالون مسرحية الأطفال عيد سعيد جدا كل اثنين صباحا للنجمين رضا ادريس وحسن عبد الفتاح 
وإخراج محمد مصطفي 
وتختتم فاعليات الأسبوع بالعرض المسرحي الإستعراضي نوستالجيا ٩٠/٨٠ وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع.

مسرحية نوستالجيا ٩٠/٨٠ بمشاركة فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية وفرقة بورسعيد للفنون الشعبية بطولة الفنان تامر عبدالمنعم إعداد الموسيقى والالحان محمد مصطفى إضاءة عز حلمي ماكياج إسلام عباس رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم.

تامر عبد المنعم المسرح القومي البيت الفني للمسرح

