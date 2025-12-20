الوزراء يوضح حقيقة فيديو يزعم تجاوز إحدى الرحلات الجوية للطاقة الاستيعابية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بنزين 92 ولا 95؟.. اعرف الفرق قبل ما تملأ تانك عربيتك.. فيديو
الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها
قبل رمضان.. لماذا ترتفع أسعار اللحوم بالأسواق رغم الاكتفاء الذاتى؟
«الإدارية العليا» تتلقى 8 طعون على نتيجة الـ30 دائرة المُلغاة بانتخابات النواب
روسيا تشن غارات على ميناء بيفديني لليوم الثاني.. وموسكو تسيطر على بلدتين
مبادرة استبدال التوك توك: سيارات آمنة وتمويل ميسر نحو نقل حضاري وصديق للبيئة
الرئيس السيسي: تعميق الشراكة بين أفريقيا وروسيا يعزز السلم والاستقرار
وزير الخارجية: يجب إصلاح النظام الدولي على أسس العدالة والتوازن
الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
محافظ أسوان يرصد قيام إحدى الشركات بإلقاء كميات من النفايات الطبية الخطرة
بزيادة 16%.. 28 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين روسيا وأفريقيا
تعرف على خريطة ما تبقى من انتخابات مجلس النواب 2025
كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله حقيقة مقطع فيديو متداول يزعم تجاوز إحدى الرحلات الجوية للطاقة الاستيعابية المقررة لعدد الركاب على متن الطائرة.

وأكدت وزارة الطيران المدني أن الرحلة المشار إليها في المقطع المتداول لم تُغادر من مطار القاهرة الدولي، وإنما هي رحلة قادمة من إحدى الدول، وغير تابعة لأي من شركات الطيران المصرية.

وأشار المركز الإعلامي إلى أنه فور رصد الفيديو، تم متابعته بدقة من قبل الجهات المختصة بالوزارة؛ للتحقق من صحة ما ورد به، والوقوف على كافة التفاصيل الفنية والتشغيلية المتعلقة بالرحلة محل الجدل، وذلك وفقًا للإجراءات والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وشدد البيان على التزام جميع شركات الطيران العاملة في جمهورية مصر العربية باللوائح والقوانين المنظمة للطيران المدني، طبقًا لمعايير السلامة الجوية الدولية المعتمدة، وفي مقدمتها الالتزام الصارم بالطاقة الاستيعابية المقررة لكل طائرة وعدد الركاب المسموح به لكل رحلة.

وأكدت الوزارة أن أي مخالفة لتلك الضوابط تُعد تجاوزًا جسيمًا يستوجب التحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حال ثبوتها.

وتهيب الوزارة بمستخدمي ورواد وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية عند تداول الأخبار والمعلومات المتعلقة بقطاع الطيران المدني، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة؛ تجنبًا لنشر أو تداول معلومات غير دقيقة أو مضللة من شأنها إحداث بلبلة للرأي العام.

