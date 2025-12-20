قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رابط استمارة الدبلومات الفنية 2026 .. سجل الآن
سوسن بدر : لا أخشى الموت.. فهو منتهى الحرية
قبل المواجهة.. ماذا يحتاج مبابي لتحطيم رقم كريستيانو رونالدو التاريخي؟
المخرج الفلسطيني يوسف صالحي: نجحنا في ترجمة الألم الداخلي إلى لغة سينمائية في «أعلم أنك تسمعني»
وول ستريت جورنال: يونيفرسال ستوديوز تخطط لإنشاء مدينة ملاهي بالسعودية
أشرف حكيمي يتصدر قائمة الأكثر قيمة تسويقية في أمم أفريقيا ومرموش ثانيا
غزة صباح السبت| وفاة طفل عمره 29 يوما من البرد.. والاحتلال يواصل خرق الهدنة
كأس الامم الافريقية ...مواعيد مباريات منتخب مصر
انحرافات الرموز الإعلامية لـ الإخوان بالخارج .. ارتباطات مشبوهة .. ونوايا غادرة ضد مصر
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب اليوم بعد صلاة المغرب
خريطة الدوريات في أمم إفريقيا 2025.. مصر تتصدر عربيا .. وترتيب غير متوقع للدوري الإسباني
سؤال فى النواب بعد اقتحام أتوبيس مدرسة دولية لغرفة نوم أسرة
المخرج الفلسطيني يوسف صالحي: نجحنا في ترجمة الألم الداخلي إلى لغة سينمائية في «أعلم أنك تسمعني»

محمود محسن

كشف المخرج الفلسطيني يوسف صالحي، عن كيفية ترجمة الألم الداخلي والكوابيس والمشاعر الشخصية إلى لغة سينمائية ، يمكن للمشاهد متابعتها وفهمها بفيلمه «أعلم أنك تسمعني»، مؤكدًا أن السينما تعتمد بشكل رئيسي على الصورة في نقل المشاعر والأفكار.

وأكد أن فيلمه جمع بين الحزن واليأس، مع لمسات كوميدية وشعور بالرعب، مشيرًا إلى أن كل هذه المشاعر تتجسد من خلال الصور، لا سيما من خلال شخصية «سليم» التي جسدها كامل الباشا. 

وأضاف «صالحي»، خلال لقاءه مع الإعلاميتان عهد العباسي ورشا عماد، ببرنامج «صباح جديد»، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الشخصية صامتة طوال الوقت، ويظهر وجعها من خلال أفعال صغيرة، مثل حرق إصبعه بالسيجارة، كدلالة على تذكر الألم الداخلي.

وأوضح أن الصورة هي الأداة الأساسية التي تساعد المشاهد على فهم الحالة النفسية المعقدة للشخصية وترجمتها بطريقته الخاصة.

وعن كيفية الاستعداد لإظهار هذه التفاصيل، قال إن العمل على الفيلم شمل جميع مراحله، من التحضير وما قبل الإنتاج إلى كتابة السيناريو، مع التركيز على الشغل المكثف مع الممثلين لضمان إخراج كل شخصية بشكل يترك أثرًا وتساؤلات عند المشاهد، مشيرًا إلى وجود شخصية خفية في الفيلم تمثل الكوابيس أو الشخص الذي يعذب «سليم» في السجن، موضحًا أن هذه الشخصية صعبة وتجسدت بشكل أكبر خلال مرحلة التحضير، مع الحفاظ على تشويق الجمهور قبل عرض الفيلم.

وتابع أن الفيلم يتضمن صراعًا بين شخصيتين، لكنه ليس صراعًا تقليديًا، بل صراع فكري بين الخيال والواقع، مع التركيز على رحلة شخصية تحاول استعادة الإنسان الذي أحبته بعد 20 سنة من العزلة وعدم القدرة على تجاوز الألم، وهو ما جعل أداء الشخصية تجربة صعبة لكنها غنية بالرموز والمعاني.

فلسطين السينما كامل الباشا الرعب الرموز

