صحارى.. جيب جلاديتور تضيف فئة جديدة موديل 2026

بعد طول انتظار، قررت شركة جيب سد الفجوة الكبيرة في تشكيلة شاحناتها متوسطة الحجم، عبر إطلاق فئة "صحارى" (Sahara) الأيقونية لطراز جلاديتور لعام 2026.

هذا الاسم، الذي ارتبط منذ عام 1988 بالفخامة والتميز في طرازات رانجلر، يحط الرحال أخيراً في عالم الشاحنات، ليقدم مزيجًا فريدًا بين القدرات الخشنة للطرق الوعرة والمقصورة الفاخرة التي كانت تفتقدها جيب جلاديتور في نسخها السابقة.

أناقة التصميم: اللون الموحد يكسر حدة الشاحنة

تتميز "جلاديتور صحارى" بهوية بصرية مختلفة تمامًا عن بقية الفئات؛ حيث تخلت عن الأجزاء البلاستيكية السوداء التقليدية لصالح طلاء موحد يغطي رفارف العجلات والسقف الصلب (Hardtop) بنفس لون هيكل السيارة.

وتكتمل هذه اللوحة الجمالية بعجلات ألومنيوم قياس 18 بوصة، وإضاءة LED كاملة تمنح المركبة مظهرًا عصريًا وقويًا في آن واحد، مما يجعلها الخيار الأمثل لمن يبحث عن شاحنة تبرز في مواقف الفنادق الفاخرة بنفس قدر بروزها في الكثبان الرملية.

مقصورة ملكية: دفء الجلود وتكنولوجيا المستقبل

داخل المقصورة، وضعت جيب معايير جديدة للراحة في فئة الشاحنات المتوسطة، حيث تأتي "صحارى" مزودة بمقاعد جلدية فاخرة قابلة للتدفئة، وعجلة قيادة مدفأة بشكل قياسي.

ولم تتوقف اللمسات عند هذا الحد، بل شملت نظام "Uconnect 5" بشاشته الضخمة قياس 12.3 بوصة، ونظام دخول ذكي بدون مفتاح، مما يحول تجربة القيادة في الرحلات الطويلة إلى رحلة استجمام، معززةً بمواد عازلة للصوت تم تطويرها خصيصًا لموديلات 2026 لضمان هدوء المقصورة.

القوة تحت غطاء المحرك: قلب "بنتاستار" النابض

تحافظ "صحارى" على القلب الميكانيكي الموثوق؛ وهو محرك "Pentastar" سعة 3.6 لتر المكون من 6 أسطوانات (V6)، والذي يولد قوة 285 حصانًا وعزمًا يصل إلى 353 نيوتن متر.

ورغم تركيز هذه الفئة على الفخامة، إلا أنها لا تتنازل عن قدرات الدفع الرباعي الأسطورية لجيب، حيث تتوفر بخيارات إطارات مناسبة لجميع التضاريس (All-Terrain) بدون تكلفة إضافية، مما يضمن للسائق القدرة على اقتحام أصعب المسارات متى ما رغب في ذلك.

يبدأ سعر جيب غلاديتور صحارى 2026 من حوالي 47,125 دولارًا (نحو 177,000 ريال سعودي)، وهو سعر يضعها في موقع تنافسي قوي؛ فهي توفر تجهيزات تفوق طراز "Sport S" بفرق سعري معقول، وفي الوقت نفسه تظل أرخص بكثير من منافستها المباشرة "جي إم سي كانيون دينالي".

ومع ضمان جيب الممتد وتوفر قطع الغيار لدى الوكلاء المحليين في المملكة، يتوقع أن تكون "صحارى" هي الحصان الأسود في مبيعات الشاحنات الفاخرة للموسم القادم.