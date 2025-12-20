رابط استمارة الدبلومات الفنية 2026 .. سجل الآن

رابط استمارة الدبلومات الفنية 2026 .. ظهر الآن على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

ويمكن الان الوصول إلى رابط استمارة الدبلومات الفنية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم عبر منصة الشهادات العامة

ويمكن من خلال رابط استمارة الدبلومات الفنية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ، تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لآداء امتحانات الدبلومات الفنية 2026

وللوصول المباشر إلى رابط استمارة الدبلومات الفنية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم يمكن الان الضغط على :

https://moe-register.emis.gov.eg/login?fbclid=Iwb21leANFvo1jbGNrA0W-g2V4dG4DYWVtAjExAAEeQwpPw2e5Pip3dRLuG6hpifkRzOj2LXZEgZpeiZNM3MBH-DN2btqwwJL-njc_aem_KTuQbcqOvLvz62_rI__Y8Q

امتحانات الدبلومات الفنية 2026

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء الاستعدادات المبكرة لعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2026 .

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي للمديريات التعليمية أنه نظرا لبدء الاعداد لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ، فقد وافق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الاعلان عن ترشيحات رؤساء و وكلاء لجان الادارة ولجان النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية بجميع القطاعات للعام الدراسي 2025 / 2026

وشددت وزارة التربية والتعليم على المديريات والادارات التعليمية ، بضرورة الاعلان لمن يريد التقدم لوظائف رؤساء و وكلاء لجان الادارة و لجان النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية وبعد اجراء المقابلات للمتقدمين يتم اختيار و ترشيح الاتي :

- عدد 8 لكل لجنة ادارة ( 4 لمنصب الرئيس و 4 لمنصب الوكيل)

- عدد 8 لكل لجنة نظام ومراقبة ( 4 لمنصب الرئيس و 4 لمنصب الوكيل)

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الني ، يجب ألا يكون المتقدم لديه مانع من الموانع التالية :

- الحرمان من اعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري 113 لسنة 1992

-الاحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة

-أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدا اعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك موانع خاصة ، حيث يجب ألا يكون لدى المتقدم اي من الموانع التالية:

- أن يكون شاغلا لوظيفة مدير عام ادارة تعليمية حرصا على الصالح العام

-أن يكون من العاملين بالمدارس الثانوية الفنية ( صناعي - زراعي - تجاري - فندقي ) أو التوجيه الفني المشرف على تلك المدارس التابعة للجنة المرشح لها الا بعد انقضاء مدة 3 سنوات من بدء العمل بالتوجيه الفني

-أن يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة

وبشأن من يكلف رئيس أو وكيل لجنة نظام ومراقبة و رئيس أو وكيل لجنة ، أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يشترط فيه ما يلي :

- الحصول على مؤهل عالي بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة

- أن يكون المرشح للعمل رئيسا أو وكيلا من العاملين بالتربية والتعليم ويفضل العاملين بالتعليم الفني تجاري و فندقي و زراعي وصناعي ، وبالنسبة للمرشح من التعليم العام يراعى أن يكون قد تولى فترة لا تقل ععن عام كرئيس أو وكيل للجنة الادارة او النظام والمراقبة بالمرحلة الثانوية

-أن يكون كل من رئيس اللجنة او وكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الاولى أ او ما يعادلها من وظائف المعلمين ( معلم أول أ على الاقل)

-الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الاخيرتين

-خبرة في اعمال الامتحانات لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة اشرافية داخل احدى لجان الادارة أو لجان النظام والمراقبة رئيس قيم او وكيل قسم ، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط خلال لجنة المقابلات عند الحاجة وذلك لاعطاء الفرصة لاختيار الافضل

-أن يكون لديه الإلمام الكافي بمهارات وبرامج الحاسب الآلي

-أن يتمتع بمات شخصية قيادية ومشعود بالكفاءة وحسن الخلق وقوة الشخصية للنهوض بأعباء العمل

-ألا يكون له اقارب من المتقدمين لآداء امتحانات الدبلومات الفنية بكاقة نوعياتها حتى الدرجة الرابعة في ذات اللجنة والدرجة الثانية على مستوى الجمهورية في النوعية

-ألا يكون قد تعدى 5 سنوات في رئاسة لجنة الادارة او النظام والمراقبة ، وكذلك بالنسبة لوكيل اللجنة ، ويجوز لوكيل اللجنة الذي امضى 5 سنوات أو اقل وكيلا في اللجنة أن يتقدم لرئاسة اللجنة اذا ما انطبقت عليه الشروط

-عدم توقيع اي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانونا ما لم يتم محو الجزاء

-ألا يكون محالا للمعاش خلال عام الترشح وذلك بالنسبة لرؤساء لجان الادارة ولجان النظام والمراقبة ، أما بالنسبة لوكلاء لجان الادارة ولجان النظام والمراقبة فيجب ألا يكون المرشح محالا للمعاش قبل انتهاء كافة اعمال الدور الثاني في ذات العام الدراسي

- يتم الترشحيح للجان من داخل القطاعات التابعة لها هذه اللجان ويتم الترشيح من قبل الادارة المركزية لمدارس التعليم الفني من خارج القطاعات اذا تطلب الأمر ذلك

و وافق وزير التربية والتعليم على الاعلان بالمديريات والادارات التعليمية لكل من تنتطبق عليه الشروط ويرغب في التقدم وعمل مقابلات مع كل من تنطبق عليه الشروط لإختيار وترشيح عدد 4 فقط لكل وظيفة ( رئيس - وكيل) وارسالها إلى الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني مرفق بها جميع المستندات المطلوبة لكل وظيفة