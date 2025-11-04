تكريم غادة جبارة في يوم السينما السعودية بمهرجان vs-film

أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، ندوة للسينما السعودية، ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان vs-film للأفلام القصيرة جدا.

بدأ اليوم بعزف السلام الوطني المصري والسعودي، ثم عرض عدد من الأفلام السعودية القصيرة جدا (والتي لا تتجاوز مدتها خمس دقائق أو عشرة دقائق).

وأعقب العروض ندوة للحديث عن صناعة الأفلام القصيرة جدا، في مصر والسعودية، وكان أطراف الندوة (الدكتور عدنان الصعيدي، والدكتور زياد باسمير، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والمخرج محمد هلال).

وحضر الندوة، كل من: (منال سلامة، المخرج عادل أديب، شيري عادل، محمد رضوان، كلوديا حنا، أحمد وفيق، وآخرون).

وخلال الندوة، أكدت د. غادة جبارة، على أهمية مهرجان vs-film والأفلام القصيرة جدا، التي تسهم في غزارة الإنتاج بالسينما.

وناقشت الندوة كواليس أعمال المخرج محمد هلال، ومشاركته بفعاليات الدورة الثانية لمهرجان vs-film للأفلام القصيرة جدا.

وفي الختام تم تكريم الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، من قبل إدارة مهرجان vs-film للأفلام القصيرة جدا.