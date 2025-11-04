مايان السيد تحتفل بالفالنتين برفقة عمر رزيق

احتفلت الفنانة مايان السيد بـ عيد الحب برفقة الفنان الشاب عمر رزيق بطل فيلمها الجديد “ولنا في الحب خيال”.

ونشرت مايان السيد صورة برفقة عمر رزيق مرتديين ملابس أنيقة تليق بالاحتفال بارتباطهما رسمياً لكنها لم توضح.

طرح الإعلان الرسمي لفيلم "قصر الباشا" تمهيدا لطرحه 5 نوفمبر في جميع دور العرض المصرية

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "قصر الباشا" Ah media production للمنتجة الاء لاشين، الإعلان الرسمي للفيلم الذي جمع جميع أبطال العمل وتقدم الشركة لأول مرة النجمة السعودية سمية رضا بدور مصري باللهجة المصرية وايضا تقدم الفنان الشاب هيثم زيدان مشارك في بطولة العمل مع أبطال الفيلم.

وظهر بالإعلان الرسمي محاولات احمد حاتم للبحث عن قاتل مجهول بمساعدة حسين فهمي وظهر أيضا عدد من أبطال العمل منهم احمد فهيم وصدقي صخر وهيثم زيدان ومحمد القس وأمير صلاح الدين.



ومن المقرر طرح الفيلم يوم 5 من شهر نوفمبر المقبل وايضا من المقرر اقامة العرض الخاص للفيلم في احدي السينمات بمنطقة السادس من أكتوبر.

الفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، وانتاج ah media production ويضم نخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم: أحمد حاتم، حسين فهمي، مايان السيد، صدقي صخر، نانسي صلاح، حمزة العيلي، نبيل عيسى، أحمد فهيم، محمد القس، وسمية رضا وهيثم زيدان.

تدور أحداث العمل في إطار درامي تشويقي، حيث تقع جريمة قتل غامضة داخل أحد الفنادق الفاخرة، ما يفتح الباب أمام سلسلة من الأحداث والتحقيقات المثيرة.

الفيلم يُعد تجربة جديدة تجمع بين الغموض والتشويق في أجواء اجتماعية.

يذكر إنه انتهت المنتجة آلاء لاشين من تصوير فيلم "قصر الباشا" وتنتظر عرضه في دور العرض السينمائية، وفيلم "قصر الباشا" يدور في إطار اجتماعي تشويقي مثير، حول شخصية أحمد حاتم الذي يعمل كاتب روايات بوليسية.