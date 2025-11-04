هل لغت علياء بسيوني زوجة أحمد سعد متابعته بسبب الجوازة الرباعية؟

انتشرت أنباء منذ قليل عن إلغاء علياء بسيوني زوجة أحمد سعد متابعته بعد نشره فيديو مع ٤ عرائس من جميلات الوسط الفني.

ويبدو أن هذا الخبر استكمالاً لحملة الدعاية التي يقدمها أحمد سعد للعمل الجديد الذي يشارك فيه 4 فنانات.



وأثار مؤخرا النجم أحمد سعد جدلاً واسعاً وتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام، ظهر فيه مرتدياً بدلة زفاف وإلى جواره أربع عرائس، في مشهد أثار حيرة وتساؤلات الجمهور.

وأرفق سعد الفيديو بتعليق قال فيه: أنا عملت شرع ربنا، محدش يتكلم، ما فتح باب التكهنات حول ما إذا كان المشهد يعكس واقعة حقيقية بزواج المطرب من أربع زوجات، أم أنه مجرد جزء من عمل فني أو فيديو كليب جديد يقوم بتصويره.

وانقسمت تعليقات المتابعين بين من اعتبر الفيديو ترويجاً لأغنية جديدة، وبين من تساءل عن حقيقة زواجه المتعدد، خاصة أن الفنان سبق له الزواج أكثر من مرة في حياته، وفق ما هو معروف لجمهوره.

حتى الآن، لم يصدر أحمد سعد أي توضيح رسمي حول حقيقة الفيديو أو تفاصيله، ما زاد من حالة الجدل والتكهنات بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.