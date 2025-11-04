الإعلامي ربيع هنيدي يعلن زواج آمال ماهر من رجل أعمال مصري

أعلن الإعلامي العربي ربيع هنيدي زواج الفنانة آمال ماهر من رجل الأعمال المصري علي محجوب وتواجدهما في باريس حالياً لقضاء شهر العسل.

ونشر ربيع هنيدي عبر انستجرام صورة له مع آمال ماهر وعلق عليها قائلاً:" أبارك للفنانة الكبيرة والغالية #أمال_ماهر زواجها من رجل الأعمال المصري علي محجوب وتواجدهما حاليا لقضاء شهر العسل في #باريس وستعود قريبا لنشاطها الفني وحفلاتها الكبيرة في #مصر والعالم العربي ودامت الأفراح ".

تستعد الفنانة آمال ماهر خلال الأيام المقبلة لطرح أحدث أغانيها بعنوان “خذلني”، وهي من كلمات الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم، بينما تولى أمير محروس مهمة الميكس والماستر.

ويأتي هذا الإصدار بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبومها الأخير “حاجة غير”، الذي طُرح في صيف 2025 وضم 10 أغنيات، قامت آمال بتصوير 8 منها على طريقة الفيديو كليب، كما تصدّرت أغنية “نسيت اسمي” قوائم الاستماع على منصة أنغامي وحققت ملايين المشاهدات عبر يوتيوب إلى جانب باقي أغنيات الألبوم.

وكان آخر ظهور فني لآمال ماهر في احتفالية “مصر وطن السلام”، حيث قدّمت دويتو مميزًا جمعها بالفنان حمزة نمرة، نال إعجاب الجمهور والنقاد.

وتستعد النجمة المصرية حاليًا لإحياء حفل ضخم في قصر القبة يوم 29 نوفمبر بمشاركة الفنان بهاء سلطان، حيث تقدم خلاله باقة من أبرز أعمالها الغنائية، إلى جانب عرضها الأول المنتظر لأغنيتها الجديدة “خذلني” التي يترقبها جمهورها بشغف كبير.