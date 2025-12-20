طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر.. خفيفة وسهلة التحضير

تعد فطائر بالجبنة والزعتر من الأطباق المحبوبة في المطبخ العربي، فهي تجمع بين نكهة الجبنة البيضاء ورائحة الزعتر الطازج، وتصلح كوجبة خفيفة أو وجبة إفطار شهية.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي وصفة فطائر بالجنبة والزعتر وهي مخبوزات سهلة التحضير بمكونات متوفرة في كل منزل، مع خطوات بسيطة للحصول على فطائر طرية ومقرمشة.

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر

المكونات الأساسية:

2 كوب دقيق أبيض

1/2 كوب حليب دافئ

1/4 كوب زيت نباتي

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 كوب جبنة بيضاء مبشورة (أو مزيج مع الجبنة الرومي)

2 ملعقة كبيرة زعتر مجفف

بيضة للدهن (اختياري)

خطوات تحضير فطائر بالجبنة والزعتر:

ـ تحضير العجينة: اخلطي الدقيق مع الخميرة، السكر، والملح.

ـ أضيفي الحليب الدافئ والزيت واعجني حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ـ ترك العجينة لتختمر: غطي العجينة واتركيها ساعة حتى يتضاعف حجمها.

ـ تحضير الحشوة: اخلطي الجبنة المبشورة مع الزعتر المجفف في وعاء.

ـ تشكيل الفطائر: افردي قطعة من العجينة على شكل دائرة، ضعي الحشوة في المنتصف، واطوي الأطراف

ـ لتغليف الحشوة أو اتركيها مكشوفة حسب الرغبة.

ـ الخبز: ضعي الفطائر على صينية مدهونة أو بورق الزبدة، وادهنّي الوجه بالبيضة للحصول على لون ذهبي.

ـ اخبزيها في فرن مسخن على 180° مئوية لمدة 15-20 دقيقة حتى تتحمر.

ـ قدمي الفطائر ساخنة مع الشاي أو القهوة، أو كوجبة خفيفة للأطفال والعائلة.

نصائح مهمة لنجاح الوصفة

ـ تعديل كمية الزعتر حسب الذوق الشخصي.

ـ إضافة الزبدة أو السمن للعجينة يزيد من هشاشتها.

ـ يمكن استبدال الجبنة البيضاء بأجبان أخرى مثل الموزاريلا أو القشقوان لإضافة نكهات مختلفة.