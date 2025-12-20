قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوسن بدر : لا أخشى الموت.. فهو منتهى الحرية
قبل المواجهة.. ماذا يحتاج مبابي لتحطيم رقم كريستيانو رونالدو التاريخي؟
المخرج الفلسطيني يوسف صالحي: نجحنا في ترجمة الألم الداخلي إلى لغة سينمائية في «أعلم أنك تسمعني»
وول ستريت جورنال: يونيفرسال ستوديوز تخطط لإنشاء مدينة ملاهي بالسعودية
أشرف حكيمي يتصدر قائمة الأكثر قيمة تسويقية في أمم أفريقيا ومرموش ثانيا
غزة صباح السبت| وفاة طفل عمره 29 يوما من البرد.. والاحتلال يواصل خرق الهدنة
كأس الامم الافريقية ...مواعيد مباريات منتخب مصر
انحرافات الرموز الإعلامية لـ الإخوان بالخارج .. ارتباطات مشبوهة .. ونوايا غادرة ضد مصر
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب اليوم بعد صلاة المغرب
خريطة الدوريات في أمم إفريقيا 2025.. مصر تتصدر عربيا .. وترتيب غير متوقع للدوري الإسباني
سؤال فى النواب بعد اقتحام أتوبيس مدرسة دولية لغرفة نوم أسرة
الزراعة: توطين صناعة مبيدات الآفات في مصر ونقل التكنولوجيا المتطورة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سؤال فى النواب بعد اقتحام أتوبيس مدرسة دولية لغرفة نوم أسرة

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

وصف الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، حادث اصطدام أتوبيس تابع لإحدى المدارس الدولية بغرفة نوم داخل شقة سكنية بمدينة بدر ، بأنه حادث مأساوي صادم وإهمال جسيم يفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة حول غياب الرقابة على أتوبيسات المدارس، خاصة أن الحادث أسفر عن تحطم غرفة النوم بالكامل وإصابة الأسرة بحالة من الفزع الشديد، دون وقوع إصابات بشرية، في واقعة كادت تتحول إلى كارثة.

وأكد “رمزي” ، أن الأتوبيس اقتحم غرفة النوم متسببًا في تلف الجدران والنوافذ والأثاث، ما ألحق خسائر مادية جسيمة بصاحب الشقة، الذي يقيم بالإيجار، فضلًا عن الأضرار النفسية التي لحقت بالأسرة، خاصة الأطفال .

وأشار إلى أن صاحب الشقة كان نائمًا وقت الحادث، وأن الأتوبيس دخل الغرفة قرابة الساعة السادسة صباحًا، ما تسبب في حالة من الرعب داخل المنزل وأن ابنته فقدت الوعي لفترة قصيرة نتيجة شدة الخوف.

وفي سؤال برلماني وجّهه الدكتور إيهاب رمزي إلى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال : صحيح إن هذا الحادث فردي، لكنه يكشف خللًا جسيمًا في منظومة الرقابة، خاصة مع تأكيد شهود عيان أن الحافلة كانت تسير دون فرامل، وأن الواقعة موثقة بالصوت والصورة، وتم تقديم الأدلة للنيابة المختصة، فكيف تم السماح لحافلة مدرسية بالسير دون فرامل؟ متقدماً ب 5 تساؤلات وهى: 1. من الجهة المسؤولة عن الفحص الفني الدوري لأتوبيسات المدارس الدولية؟
2. وهل تخضع هذه الأتوبيسات لرقابة حقيقية أم أن الأمر يقتصر على أوراق بلا متابعة ميدانية؟
3. كيف سُمح بتسيير حافلة بدون فرامل وهي تقل أطفالًا يوميًا؟
4. هل سيتم إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام ومحاسبة المسؤولين؟
5. وما مصير حقوق الأسرة المتضررة ماديًا ونفسيًا من هذه الواقعة؟

مقترحاً فرض فحص فني شهري إلزامي على جميع أتوبيسات المدارس دون استثناء وإنشاء لجنة مشتركة بين التعليم والمرور لمراجعة صلاحية المركبات المدرسية وتوقيع عقوبات رادعة تصل إلى سحب الترخيص على المدارس المخالفة ، مع إلزام المدارس بتركيب أنظمة تتبع وكاميرات داخل الأتوبيسات وإنشاء خط ساخن لتلقي شكاوى أولياء الأمور والمواطنين بشأن أتوبيسات المدارس.

وأكد أن الواقعة، رغم عدم وقوع إصابات، تمثل جرس إنذار خطير، قائلًا : عندما يتحول أتوبيس مدرسة إلى ضيف مفاجئ داخل غرفة نوم، فنحن لا نواجه حادثًا عابرًا، بل خللًا يستوجب المحاسبة فورًا، مشيراً إلى أن هناك مسئولية كبيرة تقع المدرسة وصاحبها وإدارتها على تلك الأتوبيسات.

المدارس الدولية غرفة نوم شقة سكنية مدينة بدر خسائر مادية جسيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

ابراهيم سعيد

ليلة القبض على إبراهيم سعيد.. ماذا حدث في فندق شهير بالقاهرة الجديدة؟

التيمم بدلا من الوضوء

هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

حسام عاشور

حسام عاشور: سعيد بالعودة إلى بيتي من جديد داخل النادي الأهلي

الدولار

أعلى سعر دولار اليوم السبت 20-12-2025

ترشيحاتنا

الدرون

طائرة الدرون تدخل منظومة إدارة المياة.. متحدث الري يكشف التفاصيل

صورة أرشيفية

لبنان : الحمى القلاعية محدودة واللحوم المتداولة بالأسواق «آمنة».. تفاصيل

صورة أرشيفية

أوكرانيا : نفذنا ضربات دقيقة على مطار بيلبيك في شبه جزيرة القرم

بالصور

مخاطر إستخدام المناديل الورقية في تجفيف الطعام المقلية من الزيت ؟

أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية

صحارى.. جيب جلاديتور تضيف فئة جديدة موديل 2026

جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى

لتعزيز الطاقة والصحة العامة..أطعمة تحتوي على الحديد أكثر من اللحوم الحمراء

أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء
أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء
أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر.. خفيفة وسهلة التحضير

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر
طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر
طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر

فيديو

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت شيكولاتة ووردة ولبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد