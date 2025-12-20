دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب اليوم بعد صلاة المغرب

تستطلع دار الإفتاء المصرية مساء اليوم السبت الموافق 20 ديسمبر الجاري ،هلال شهر رجب لعام 1447 هجريًا، وذلك عقب صلاة المغرب مباشرة، من خلال اللجان الشرعية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، وفقًا للضوابط الشرعية المعمول بها.

وبحسب الحسابات الفلكية، فإن هلال شهر رجب يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي، وذلك في يوم السبت 29 من شهر جمادى الآخرة 1447 هجريًا، الموافق 20 ديسمبر 2025، وهو اليوم المخصص لرؤية الهلال.

وفي بيان صادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أوضح أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، بينما يستمر ظهوره في سماء القاهرة لمدة 10 دقائق.

أما في باقي محافظات جمهورية مصر العربية، فتتراوح مدة بقاء الهلال في السماء بين 8 و14 دقيقة، في حين تتفاوت مدة بقائه في العواصم والمدن العربية والإسلامية بين 5 و27 دقيقة، باستثناء مدينة أنقرة بتركيا، حيث يغرب الهلال مع غروب الشمس.

موعد شهر رجب فلكيا

وأشار البيان إلى أنه وفقًا للحسابات الفلكية، تكون غرة شهر رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025.

ويعتمد نظام التقويم الهجري على الشهر القمري، وهو المدة الزمنية التي يستغرقها القمر لإتمام دورة كاملة حول الأرض.

وتتكون السنة الهجرية من اثني عشر شهرًا، وهي: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة.

ويُعرف التقويم الهجري أيضًا بالتقويم القمري أو الإسلامي، وهو تقويم تستند إليه بعض الدول العربية، مثل المملكة العربية السعودية، كتقويم رسمي للدولة.

وقد أرسى أسسه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين جعل هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، والتي وقعت في 12 ربيع الأول الموافق 24 سبتمبر عام 622 ميلاديًا، بداية لأول سنة هجرية، ومن هنا جاءت تسميته بالتقويم الهجري.