قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوسن بدر : لا أخشى الموت.. فهو منتهى الحرية
قبل المواجهة.. ماذا يحتاج مبابي لتحطيم رقم كريستيانو رونالدو التاريخي؟
المخرج الفلسطيني يوسف صالحي: نجحنا في ترجمة الألم الداخلي إلى لغة سينمائية في «أعلم أنك تسمعني»
وول ستريت جورنال: يونيفرسال ستوديوز تخطط لإنشاء مدينة ملاهي بالسعودية
أشرف حكيمي يتصدر قائمة الأكثر قيمة تسويقية في أمم أفريقيا ومرموش ثانيا
غزة صباح السبت| وفاة طفل عمره 29 يوما من البرد.. والاحتلال يواصل خرق الهدنة
كأس الامم الافريقية ...مواعيد مباريات منتخب مصر
انحرافات الرموز الإعلامية لـ الإخوان بالخارج .. ارتباطات مشبوهة .. ونوايا غادرة ضد مصر
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب اليوم بعد صلاة المغرب
خريطة الدوريات في أمم إفريقيا 2025.. مصر تتصدر عربيا .. وترتيب غير متوقع للدوري الإسباني
سؤال فى النواب بعد اقتحام أتوبيس مدرسة دولية لغرفة نوم أسرة
الزراعة: توطين صناعة مبيدات الآفات في مصر ونقل التكنولوجيا المتطورة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب اليوم بعد صلاة المغرب

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب اليوم
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب اليوم
عبد الرحمن محمد

تستطلع دار الإفتاء المصرية مساء اليوم السبت الموافق 20 ديسمبر الجاري ،هلال شهر رجب لعام 1447 هجريًا، وذلك عقب صلاة المغرب مباشرة، من خلال اللجان الشرعية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، وفقًا للضوابط الشرعية المعمول بها.

وبحسب الحسابات الفلكية، فإن هلال شهر رجب يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي، وذلك في يوم السبت 29 من شهر جمادى الآخرة 1447 هجريًا، الموافق 20 ديسمبر 2025، وهو اليوم المخصص لرؤية الهلال.

وفي بيان صادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أوضح أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، بينما يستمر ظهوره في سماء القاهرة لمدة 10 دقائق.

 أما في باقي محافظات جمهورية مصر العربية، فتتراوح مدة بقاء الهلال في السماء بين 8 و14 دقيقة، في حين تتفاوت مدة بقائه في العواصم والمدن العربية والإسلامية بين 5 و27 دقيقة، باستثناء مدينة أنقرة بتركيا، حيث يغرب الهلال مع غروب الشمس.

موعد شهر رجب فلكيا

وأشار البيان إلى أنه وفقًا للحسابات الفلكية، تكون غرة شهر رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025.

ويعتمد نظام التقويم الهجري على الشهر القمري، وهو المدة الزمنية التي يستغرقها القمر لإتمام دورة كاملة حول الأرض. 

وتتكون السنة الهجرية من اثني عشر شهرًا، وهي: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة.

ويُعرف التقويم الهجري أيضًا بالتقويم القمري أو الإسلامي، وهو تقويم تستند إليه بعض الدول العربية، مثل المملكة العربية السعودية، كتقويم رسمي للدولة. 

وقد أرسى أسسه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين جعل هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، والتي وقعت في 12 ربيع الأول الموافق 24 سبتمبر عام 622 ميلاديًا، بداية لأول سنة هجرية، ومن هنا جاءت تسميته بالتقويم الهجري.

شهر رجب هلال شهر رجب صلاة المغرب اللجان الشرعية موعد شهر رجب فلكيا موعد شهر رجب السنة الهجرية غرة رجب رؤية الهلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

ابراهيم سعيد

ليلة القبض على إبراهيم سعيد.. ماذا حدث في فندق شهير بالقاهرة الجديدة؟

التيمم بدلا من الوضوء

هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

حسام عاشور

حسام عاشور: سعيد بالعودة إلى بيتي من جديد داخل النادي الأهلي

الدولار

أعلى سعر دولار اليوم السبت 20-12-2025

ترشيحاتنا

أرشيفية

القومي لحقوق الإنسان يدعو لتفعيل المسئولية الجماعية لإعادة الاعتبار للكرامة الإنسانية

وزيرتا التنمية المحلية والتخطيط

وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتفقدون مكتبة مصر العامة

جانب من حملات التفتيش

إنذار 2018 منشأة خالفت قانون العمل.. و727 محضر حد أدنى للأجور وتشغيل أجانب

بالصور

مخاطر إستخدام المناديل الورقية في تجفيف الطعام المقلية من الزيت ؟

أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية

صحارى.. جيب جلاديتور تضيف فئة جديدة موديل 2026

جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى

لتعزيز الطاقة والصحة العامة..أطعمة تحتوي على الحديد أكثر من اللحوم الحمراء

أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء
أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء
أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر.. خفيفة وسهلة التحضير

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر
طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر
طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر

فيديو

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت شيكولاتة ووردة ولبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد