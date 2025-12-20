متى أول ليلة من رجب 2025 غدا السبت أم الأحد؟.. موعدها بعد 17 ساعة

لعل ما يطرح الاستفهام عن متى أول ليلة من رجب 2025 غدا السبت أم الأحد؟ ويزيد البحث عن موعد أول ليلة في شهر رجب هو أنها إحدى الليالي الخمس التي يُستجاب فيها الدعاء ولا يرد، ومن ثم فإنه يمكن تحديد موعد الفرج بمعرفة متى أول ليلة من رجب 2025 غدا السبت أم الأحد؟، والذي يعد من الاستفهامات التي تهم المسلمون في شتى بقاع الأرض، حتى أنه يمكن القول أن هذه الليلة - أول ليلة في رجب - قد تغير حياتك تمامًا وتفتح لك أبواب النعيم في الدنيا قبل الآخرة وذلك ليس فقط لأن شهر رجب من الأشهر الحُرم، ولكن لأنه كذلك يحمل معه أولى نسمات شهر رمضان الكريم، الذي تشتاق له القلوب والأحوال لما في من خيرات وتبديل الأقدار ، لذا يكثر البحث عن متى أول ليلة من رجب 2025 ؟، لاستعداد له وشحذ الهمة للشهر الفضيل.

متى أول ليلة من رجب 2025

تحدد دار الإفتاء المصرية ، متى أول ليلة من رجب 2025 غدا السبت أم الأحد؟، من خلال استطلاع رؤية هلال شهر رجب 1447 وهو الشهر السابع من شهور العام الهجري، وأحد الأشهر الحرم .

ويستحب فيها الإكثار من العمل الصالح والطاعات، بعد غروب شمس اليوم السبت الموافق 29 جمادى الآخرة لعام 1447 هجرية، الموافق 20 ديسمبر الجاري، بواسطة لجانها الشرعية المنتشرة في جمهورية مصر العربية.

فإذا ثبتت الرؤية يكون يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر هو أول أيام شهر رجب 1447هـ، وبناء عليه تبدأ أول ليلة في رجب 2025 م مع غروب شمس اليوم السابق وهو السبت الموافق 29 من جمادي الآخرة لعام 1447 هـ و20 ديسمبر 2025م، أما في حال عدم ثبوت الرؤية يكون الأحد هو المتمم لشهر جمادي الآخرة .

ومن ثم فإنه تبدأ أول ليلة في رجب 2025 م مع غروب شمس يوم غد الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025م وتمتد إلى فجر اليوم التالي - الإثنين- لتبدأ أول أيام شهر رجب 1447هـ- 2025م .

ومن المقرر إعلان رؤية هلال شهر رجب 1447 هجرية، عبر صفحة دار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وندعو الله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان المبارك.

متى يبدأ شهر رجب سنة 2025

وحددت الحسابات الفلكية متى يبدأ شهر رجب سنة 2025 م، بأنها تبدأ من مغرب اليوم السبت الموافق 29 من جمادي الآخرة 1447هـ، و20 ديسمبر 2025م، فيما يحين أول يوم من شهر رجب 2025 وفق الحسابات الفلكية من فجر يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر الجاري 2025م، ويكون عدد أيامه فلكيًا 30 يومًا حسبما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية.

وقد اعتاد الناس على موافقة الحسابات الفلكية لموعد الشهر القمري، وهو أمر غير صحيح فالمسألة الشرعية موكلة لدار الإفتاء التي تعلن موعد شهر رجب 2025 من خلال مراصدها الفلكية.

بينما يحين غرة شهر رجب 2025 ستكون 21 ديسمبر الجاري وفق الحسابات الفلكية أي يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر الجاري، ويكون عدد أيامه فلكيًا 30 يومًا حسبما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية.

ووفقا للحسابات الفلكية، سوف يولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1:59 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 20/12/2025 (يوم الرؤية) وأن الهلال يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويغرب القمر قبل غروب الشمس بـ 3 دقائق في مكة المكرمة و 7 دقائق في القاهرة ، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (2– 9 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (1- 17 دقيقة).

وبذلك يكون يوم السبت 20/12/2025 م هو المتمم لشهـر جمادى الآخرة 1447هـ، وبذلك تكون غرة شهر رجب 1447هـ فلكياً يوم الأحد 21/12/2024م.

فضل أول ليلة في رجب

وأفادت " الإفتاء" بأن أول ليلة من شهر رجب وهي من الليالي التي يستجاب فيها الدعاء، ومن ثم فإنه في الليلة الأولى من شهر رجب يستحب الدعاء، وورد في السلف الصالح أنها من الليالي التي يستجاب فيها الدعاء .

واستشهدت بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «خَمْسُ لَيَالٍ لَا يُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءُ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبَ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَةُ الْعِيدِ، وَلَيْلَةُ النَّحْرِ».

ودللت بما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه «الأم» (1/ 264): [وَبَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: إنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي خَمْسِ لَيَالٍ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الْأَضْحَى، وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ، وَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ] اهـ.

ويعد شهر رجب هو الشهر السابع في التقويم الهجري، كما أنه أحد الأشهر الحُرُم، وهي أشهر عظّمَها الله سبحانه تعالى وحرم فيها ظلم الإنسان لنفسه أو غيره فيها، كما نهى المولى سبحانه عنه في غيرها من الشهور والأيّام، وفي هذا الشهر الفضيل وقعت معجزة الإسراء والمعراج يوم 27 منه.

و أكدت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من الفرح والتهنئة بمناسبة حلول شهر رجب؛ موضحة أنه كان النبي صلى الله عليه وآله وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ».

أعمال أول ليلة في رجب

وضع الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، ورشة عمل الليلة (أول ليلة في رجب ) فالدعاء فيها مجاب، وهو الشهر الذي حملت فيه سيدتنا آمنة بمولانا رسول الله، وهو من الأشهر الحُرُم :

١ - الاستغفار (١٠٠ مرة)

٢ - الصلاة والسلام على سيدنا النبي ( ١٠٠ مرة )

٣ - لا إله إلا الله ( ١٠٠ مرة )

٤ - آخر آيتين من سورة التوبة ( ٧ مرات )

٥ - سورة يس ( مرة )

٦ - صلاة التسابيح

٧ - الدعاء بخضوع وانكسار مع تيقن الإجابة بإذن الله تعالى ( للنفس والأهل والشيخ والبلد ولكل الخلق ) .

شهر رجب

يعد شهر رجب هو الشهْر السّابع في التقويم الهجري٬ ولأنّهُ من الأشهرُ الحُرم فهو شهرٌ كريم وعظيم عند الله، وهو أحد الشهور الأربعة التي خصّها اللهُ تعالى بالذّكر، ونهى عن الظُّلم فيها تشريفاً لها، ويتركُ فيه العَرب القتال إحتراماً وتعظيماً لهُ.

وقد ذكر اللهُ في كتابِهِ العزيز: ((إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ))[التوبة:36]، أمّا الأشهر الحُرم التّي ذُكرت في الآية فهي مُحرَّم٬ وذي الحجَّة٬ وذي القعدة.

و سُمِّيت الأشهُر الحُرم بهذا الاسم لأنّ الله سُبحانهُ وتعالى منع فيها القِتال إلّا أن يبدأ العدو٬ ولتحريم انتهاك المحارِم فيها أشدّ من غيرِهِ من الأشهر.

يُطلقُ على شهر رجب أحياناً اسم "مضر" نسبةً إلى قبيلة مضر؛ حيثُ كانت هذه القبيلة تُبقي وقتَهُ كما هو دون تغيير ولا تبديل مع الأشهر الأخرى على عكس القبائل الأُخرى من العرب الذين كانوا يغيِّرون في أوقات الأشهُر بما يتناسب مع حالات الحرب أو السّلم عندهم.

كما اقتضت حكمةُ الله أن فضَّل بعض الأيام٬ والشهور٬ واللّيالي على بعض، و يُسمّى أيضاً رجب بالأصم لأنَّه لا يُنادى فيه إلى القتال، ولا يُسمع فيهِ صوت السِّلاح.

أهمية شهر رجب

حدثتْ فيهِ حادثةُ الإسراءِ والمعراج٬ كما أمَر الله بتحويل قبلةِ المسلمين من بيت المقدس إلى الكعبة المُشرفة في مُنتصف شهر رجب في السّنة الثانية للهجرة كما ورد عن ابنِ عبّاس٬ ومعنى كلمة رجب الرُّجوب أي التّعظيم.

وقد جاء به أمر للرسولِ عليهِ الصّلاةُ والسّلام بالصّيام بهِ دون تخصيص حين جاءَهُ رجُلٌ من أهِله وقد عذَّب نفسَه بالصيام فطَلب الرسول عليهِ الصّلاةُ والسّلام منه أن يصوم شهر رمضان ويوماً من كلِّ شهر٬ ثم قال لهُ الرّجُل زدني٬ فطلب منه أن يصوم يومين٬ فقال الرَّجُل زدني٬ ثم قال : صُم ثلاثة أيام٬ ثمَّ قال زدني فقال : صُم من الحُرُم؛ هذا هو كل ما ورد في شهر رجب.

ولم يخصه النبي بصيامٍ أو قيام أو باحتفال بليلة السابع والعشرين منهُ في حادثة الإسراء والمِعراج؛ حيثُ لم يثبُت عن النبيّ صلى اللهُ عليهِ وسلّم أيٌّ من ذلك٬ ولا عن الصّحابة رُضوانُ اللهِ عليهم٬ والأولى أن يكون الصِّيامُ في شعبان كما ثبَتَ عن الرّسولِ صلى الله عليه وسلم.

فضل شهر رجب

يعتبر شهر رجب من الأشهر الهجرية المحرمة التي سميت بذلك بسبب تحريم القتال فيها إلا أن يبادر العدو إليه، كما أنَّ انتهاك المحارم في هذا الشهر أشدّ من غيره من شهور السنة، لذلك نهانا الله تعالى عن الظلم وارتكاب المعاصي في هذا الشهر الفضيل.

و قال تعالى: (فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ )، والحق والصواب أنَّ شهر رجب ليس له فضيلة أو خصوصية على غيره من الشهور باستثناء أنَّه من الأشهر الحرم، كما أنَّ الروايات التي تفيد بنزول آية الإسراء والمعراج فيه لا تبرر وإن صحّت ابتداع عبادات معينة في هذا الشهر كما يفعل بعض الناس، وذلك أنَّ مثل هذه الأفعال لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو عهد الخلفاء الراشدين أو التابعين.