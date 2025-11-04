أيتن عامر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة

شاركت الفنانة ايتن عامر، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستقرام .

وظهرت ايتن عامر بإطلالة جذابة شتوية حيث أرتدت جاكيت طويل باللون البيج ليكشف عن جمالها و شاقتها.



ومن ناحية أخرى، نفت مصادر مقربة من النجمة أيتن عامر، ما يتردد ويتداول على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بشأن عودتها لطليقها مدير التصوير محمد عز العرب.

وأوضحت أن كل ما فى الأمر هو نجاح الصلح بينهما من أجل مصلحة الأولاد بما يعود على حالتهم النفسية خاصة فى مرحلة النشأة.

ورغم انتهاء العلاقة الزوجية بين أيتن عامر ومحمد عز العرب، واتهام الأخير لها فى العديد من المنشورات ومهاجمتها خلال السنوات الماضية، إلا أن أيتن عامر لم ترد على منشورات طليقها حفاظاً على مشاعر أولادهما.

وبعد مرور 3 سنوات من طلاقهما وعام من الخلافات، أثبت الطرفان أن النهايات أخلاق وأن العلاقة بعيداً عن الزواج يجب أن ترتكز على الاحترام المتبادل ومراعاة مصلحة الأبناء، حيث اتفقا على أن تبقى علاقتهما قائمة كصداقة وتفاهم من أجل تربية أبنائهما.