قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدمة في واشنطن | نشر آلاف الوثائق والصور من قضية إبستين.. وجدل بشأن ترامب
أوروبا تتراجع.. 90 مليار يورو قرض لـ أوكرانيا دون المساس بالأموال الروسية
نشرة المرأة والمنوعات | أكلات بتزود الكحة وأخرى بتهديها فورًا.. علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية
5 درجات بتلك المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجآت هامة عن حالة الطقس
مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم
الجو هيقلب.. مفاجأة غير متوقعة فى حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
وفاة سمية الألفي.. ابنة محافظة الشرقية ومسيرة حافلة بالأعمال الفنية المميزة
وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما
الدوري الإنجليزي.. أبرز مباريات اليوم السبت 20-12-2025 والقنوات الناقلة
عاودت الانخفاض.. تراجع سعر كرتونة البيض اليوم السبت بالبورصة والأسواق
البابا لاون يزور مكتبة مجلس الشيوخ الإيطالي ويطّلع على إنجيل نادر من القرن الـ15
أسعار الدولار اليوم السبت 20-12-2025 فى البنوك المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا: سجن مربية جزائرية بعد مزاعم يهودية بتسميم أسرة بدافع الكراهية

صورة أرشيفية لعناصر الدرك الفرنسي
صورة أرشيفية لعناصر الدرك الفرنسي
القسم الخارجي

قضت محكمة فرنسية ، بسجن مربية أطفال جزائرية لمدة عامين ونصف العام، بعد إدانتها بتسميم أسرة فرنسية كانت تعمل لديها، في قضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية، خاصة مع تداخل الأبعاد الاجتماعية والقانونية، وشبهات الكراهية التي أثيرت خلال التحقيقات.

ووفقًا لما أوردته صحيفة لوموند الفرنسية، فإن المتهمة، البالغة من العمر 42 عامًا، كانت تعمل لدى أسرة فرنسية تضم ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين وسبعة أعوام. 

وبدأت القضية في يناير 2024، بعد أن تقدم الوالدان بشكوى رسمية للشرطة، إثر ملاحظتهما رائحة مواد تنظيف قوية في زجاجة عصير عنب داخل المنزل، إضافة إلى شعور الأم بحرقان شديد في العينين عند استخدام مستحضر إزالة المكياج الخاص بها، على غير المعتاد.

مزاعم يهودية

وخلال التحقيقات الأولية، نقل عن المتهمة قولها أمام الشرطة إنها «لم يكن ينبغي لها أن تعمل لدى امرأة يهودية»، كما أقرت بسكب مواد تنظيف في زجاجات مشروبات تعود لرب الأسرة. غير أنها تراجعت لاحقًا عن هذا الاعتراف أمام المحكمة، مؤكدة أنها أدلت به تحت ضغط التحقيق.

القاضي الذي نظر القضية وصف ما حدث بأنه «خيانة جسيمة للثقة»، مشددًا على خطورة استهداف بيئة منزلية تضم أطفالًا، حتى وإن لم تسفر الواقعة عن وفيات. وفي المقابل، قررت المحكمة إسقاط ظرف التشديد المتعلق بدافع الكراهية، لأسباب إجرائية، مشيرة إلى أن التصريحات المنسوبة للمتهمة لم تدون رسميًا بحضور محامٍ، وجاءت بعد وقوع الفعل محل الإدانة.

خلاف مالي

دفاع المتهمة حاول تقديم القضية في إطار اجتماعي، حيث قالت محاميتها إن الخلاف كان ماليًا بالأساس، وإن موكلتها كانت تعاني شعورًا بالظلم الاجتماعي والضغط النفسي نتيجة الفوارق المعيشية، معتبرة أن ما حدث «فعل متهور نابع من المعاناة وليس من الكراهية».

وإلى جانب عقوبة السجن، أدانت المحكمة المتهمة بتهمة التزوير الإداري لاستخدامها بطاقة هوية بلجيكية مزورة، وقررت منعها من دخول الأراضي الفرنسية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة.

فرنسا يهودي جزائرية تسميم كراهية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

ايرينا يسري

بعد مباركتها على طلاقه.. إيرينا يسرى تكشف حقيقة ارتباطها بمصطفى أبو سريع

صلاح

تصرف مفاجئ من صلاح مع لاعبي ليفربول بعد أزمته مع سلوت

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب صباح اليوم السبت 20-12-2025

التيمم بدلا من الوضوء

هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء تحسم الجدل

متى أول رجب 2025

متى أول ليلة من رجب 2025 غدا السبت أم الأحد؟.. موعدها بعد 17 ساعة

ابراهيم سعيد

ليلة القبض على إبراهيم سعيد.. ماذا حدث في فندق شهير بالقاهرة الجديدة؟

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية لعناصر الدرك الفرنسي

فرنسا: سجن مربية جزائرية بعد مزاعم يهودية بتسميم أسرة بدافع الكراهية

رئيس الوزراء الإسترالي

قوانين وإصلاحات قادمة في أستراليا لتشديد الرقابة على السلاح بعد بوندي

عملية اعدام في إيران

تشكيك في صحة اجراءات الإعدام بإيران بعد انتشارها مؤخرا

بالصور

صدمة لمحبيها .. فولكس فاجن تعلن إيقاف سيارتها الشهيرة للأبد

ID. BUZZ
ID. BUZZ
ID. BUZZ

طريقة تنظيف بقعة زيت على الملابس.. خطوة مطلوبة قبل إدخالها الغسالة

بقعة زيت على ملابسك؟ افعلي هذه الخطوة قبل إدخالها إلى الغسالة
بقعة زيت على ملابسك؟ افعلي هذه الخطوة قبل إدخالها إلى الغسالة
بقعة زيت على ملابسك؟ افعلي هذه الخطوة قبل إدخالها إلى الغسالة

كيفية إزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش

إزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش
إزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش
إزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش

علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية ..7 خطوات الأخيرة تدهشك

علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية
علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية
علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد