قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يغادر العاصمة اللبنانية عائدا إلى القاهرة
توغل الاحتلال الإسرائيلي في قرية عين زيوان بالقنيطرة جنوب سوريا
وفاة سمية الالفي .. رحلتها مع مرض السرطان
شبكة أطباء السودان: الدعم السريع أطلق سراح 9 من الكوادر الطبية المحتجزة
الكيلو بـ90 جنيها.. موعد انخفاض أسعار الليمون بالأسواق
كنت بربيه.. ننشر نص التحقيقات مع أم قتلت نجلها بالمعصرة «خاص»
أول رجب 2025 اليوم وغدا.. اعرف دعاء النبي وذكر يفتح الأبواب المغلقة
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد في حدائق الأهرام
عودة الملياردير محمد منصور من لندن.. لماذا يهرب الأثرياء من بريطانيا ؟
روس كونجرس: مصر تلعب دورا محوريا في منتدي الشراكة الروسي – الأفريقي
قبل رحيلها.. سمية الألفي تكشف كواليس الطلاق الأول من الفيشاوي و12 طفلا أجهضتهم
إعلام سوري: دورية إسرائيلية تتوغل في قرية عين زيوان بريف القنيطرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إعلام سوري: دورية إسرائيلية تتوغل في قرية عين زيوان بريف القنيطرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أعلن إعلام سوري، أن هناك دورية إسرائيلية تتوغل في قرية عين زيوان بريف القنيطرة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ونفذت القوات الأمريكية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، فجر الجمعة، سلسلة ضربات جوية واسعة استهدفت مواقع تابعة لتنظيم داعش في سوريا، في عملية عسكرية حملت اسم «عملية ضربة عين الصقر»، وذلك رداً على هجوم دامٍ استهدف قوات أمريكية في البادية السورية قبل أيام.

وأكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث أن الضربات استهدفت أكثر من 70 موقعاً للتنظيم، شملت بنى تحتية عسكرية ومستودعات أسلحة ومراكز قيادة، مشيراً إلى إسقاط أكثر من 100 ذخيرة دقيقة بواسطة مقاتلات أمريكية ومروحيات هجومية، وبمشاركة مباشرة من طائرات سلاح الجو الأردني، تحت إشراف القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم).

انتقام وردع

وجاءت العملية بعد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد القاسي على هجوم نفذه عناصر من تنظيم داعش في 13 ديسمبر الجاري قرب مدينة تدمر، وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني يعمل مع القوات الأمريكية. ووصف هيجسيث العملية بأنها «رد مباشر وحاسم»، مؤكداً مقتل عدد من عناصر التنظيم، ومشدداً على أن «استهداف الأمريكيين في أي مكان من العالم سيقابل بملاحقة لا هوادة فيها».



 

دورية إسرائيلية إعلام سوري ريف القنيطرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب صباح اليوم السبت 20-12-2025

ابراهيم سعيد

ليلة القبض على إبراهيم سعيد.. ماذا حدث في فندق شهير بالقاهرة الجديدة؟

متى أول رجب 2025

متى أول ليلة من رجب 2025 غدا السبت أم الأحد؟.. موعدها بعد 17 ساعة

التيمم بدلا من الوضوء

هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الذهب اليوم

قفزة جديدة في سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الجمعة

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء

بعد تصريحات الحكومة الأخيرة| كيف واجه القانون جرائم التعدي على الأطفال؟

انتخابات مجلس النواب

بعد انتهاء إعادة انتخابات النواب.. شروط فوز مرشحي الفردي

ناصر الضوي ، عضو مجلس الشيوخ

برلماني: أي مسار لا يراعي مصلحة الشعب السوداني مرفوض

بالصور

لتعزيز الطاقة والصحة العامة..أطعمة تحتوي على الحديد أكثر من اللحوم الحمراء

أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء
أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء
أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر.. خفيفة وسهلة التحضير

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر
طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر
طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر

صدمة لمحبيها .. فولكس فاجن تعلن إيقاف سيارتها الشهيرة للأبد

ID. BUZZ
ID. BUZZ
ID. BUZZ

طريقة تنظيف بقعة زيت على الملابس.. خطوة مطلوبة قبل إدخالها الغسالة

بقعة زيت على ملابسك؟ افعلي هذه الخطوة قبل إدخالها إلى الغسالة
بقعة زيت على ملابسك؟ افعلي هذه الخطوة قبل إدخالها إلى الغسالة
بقعة زيت على ملابسك؟ افعلي هذه الخطوة قبل إدخالها إلى الغسالة

فيديو

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت شيكولاتة ووردة ولبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد