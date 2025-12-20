إعلام سوري: دورية إسرائيلية تتوغل في قرية عين زيوان بريف القنيطرة

أعلن إعلام سوري، أن هناك دورية إسرائيلية تتوغل في قرية عين زيوان بريف القنيطرة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ونفذت القوات الأمريكية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، فجر الجمعة، سلسلة ضربات جوية واسعة استهدفت مواقع تابعة لتنظيم داعش في سوريا، في عملية عسكرية حملت اسم «عملية ضربة عين الصقر»، وذلك رداً على هجوم دامٍ استهدف قوات أمريكية في البادية السورية قبل أيام.

وأكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث أن الضربات استهدفت أكثر من 70 موقعاً للتنظيم، شملت بنى تحتية عسكرية ومستودعات أسلحة ومراكز قيادة، مشيراً إلى إسقاط أكثر من 100 ذخيرة دقيقة بواسطة مقاتلات أمريكية ومروحيات هجومية، وبمشاركة مباشرة من طائرات سلاح الجو الأردني، تحت إشراف القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم).

انتقام وردع

وجاءت العملية بعد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد القاسي على هجوم نفذه عناصر من تنظيم داعش في 13 ديسمبر الجاري قرب مدينة تدمر، وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني يعمل مع القوات الأمريكية. ووصف هيجسيث العملية بأنها «رد مباشر وحاسم»، مؤكداً مقتل عدد من عناصر التنظيم، ومشدداً على أن «استهداف الأمريكيين في أي مكان من العالم سيقابل بملاحقة لا هوادة فيها».





