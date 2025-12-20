قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 عوامل يبحث عنها الجهاز الفنى للزمالك فى مواجهة حرس الحدود الليلة
ايران تعدم العميل "عقيل كشاورز" بتهمة التخابر مع دولة الاحتلال
مفاوضات ساخنة.. الأهلي وبيراميدز يتنافسان على ضم حامد حمدان
أخبار السيارات | أول سيارة طائرة تدخل الإنتاج وهذا سعرها..فيراري تكشف عن حصانها الجامح للفورمولا 1
روسيا تعتزم إنهاء عدة اتفاقيات عسكرية مع ألمانيا والنرويج وبولندا
حكم مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس عاصمة مصر
بيراميدز يصطدم بالجونة في كأس عاصمة مصر لتدارك البداية المتعثرة
إعلام عبري: واشنطن أبلغت تل أبيب قبل تنفيذ ضد ضربات داعش بسوريا
موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أمريكا تستعد لإصدار إعلانات تتعلق بـ "الإخوان" الأسبوع المقبل
موعد مباراة الزمالك و حرس الحدود فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كيفية إزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش

إزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش
إزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش
أسماء عبد الحفيظ

تُعد عجينة السلايم من الألعاب المحببة للأطفال، لكنها في الوقت نفسه من أكثر المواد التي تلتصق بالملابس وتسبب إزعاجًا للأمهات، خاصة إذا جفّت داخل الأنسجة. 

كيفية إزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش 

 إزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش 

الخبر الجيد أن إزالة السلايم من الملابس ممكنة باتباع خطوات صحيحة وبمواد بسيطة متوافرة في المنزل، دون الحاجة للتخلص من القطعة أو إتلافها، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

خطأ شائع يجب تجنبه

 إزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش 

من الأخطاء الشائعة غسل الملابس المصابة بالسلايم مباشرة في الغسالة وهو لا يزال طريًا، إذ يؤدي ذلك إلى انتشاره داخل النسيج وزيادة التصاقه بالقماش، ما يصعّب إزالته لاحقًا.

الطريقة الأولى: استخدام الثلج لإزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش 

تُعد هذه الطريقة من أكثر الطرق أمانًا وفعالية، خاصة مع الأقمشة القطنية والملابس اليومية.

الخطوات:

ضع مكعبات من الثلج فوق بقعة السلايم أو ضع قطعة الملابس في الفريزر لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

بعد أن يتصلب السلايم، قم بكشطه برفق باستخدام ملعقة أو أداة غير حادة.

أزل بقايا العجينة دون الضغط على القماش.

الطريقة الثانية: الخل الأبيض أو الكحول الطبي

تُستخدم هذه الطريقة عند بقاء آثار للسلايم بعد كشطه.

الخطوات:

بلل قطعة قطن بخل أبيض أو كحول طبي.

افرك البقعة برفق حتى تبدأ بقايا السلايم في التفكك.

اشطف القطعة بالماء الفاتر، ثم اغسلها كالمعتاد.

الطريقة الثالثة: سائل غسيل الأطباق

تصلح هذه الطريقة مع الملابس القطنية والمتوسطة السماكة.

الخطوات:

ضع كمية صغيرة من سائل غسيل الأطباق مباشرة على البقعة.

اتركه لمدة 10 دقائق.

افرك بلطف، ثم اشطف بالماء الدافئ.

الطريقة الرابعة: بيكربونات الصوديوم والخل

تُستخدم هذه الطريقة للبقع العنيدة.

الخطوات

  • امزج ملعقة من بيكربونات الصوديوم مع ملعقة من الخل الأبيض وقليل من الماء الدافئ.
  • ضع الخليط على مكان البقعة واتركه لمدة 15 دقيقة.
  • افرك بلطف ثم اغسل القطعة جيدًا.
  • في حال جفاف السلايم تمامًا
  • كرر إحدى الطرق السابقة أكثر من مرة.
  • لا تستخدم الماء الساخن قبل التأكد من زوال البقعة تمامًا.
  • تأكد من اختفاء البقعة قبل كي الملابس.

تحذيرات مهمة

  • يُفضل اختبار أي مادة تنظيف على جزء مخفي من الملابس أولًا.
  • الأقمشة الحساسة مثل الحرير أو الصوف يُنصح بتنظيفها في مغسلة متخصصة.
  • تجنب الفرك القوي حتى لا يتلف النسيج أو يتغير لونه.

نصيحة وقائية

يُفضل تخصيص ملابس قديمة للأطفال أثناء اللعب بعجينة السلايم، واستخدام مفارش بلاستيكية لحماية الملابس والأسطح من الاتساخ.

السلايم إزالة عجينة السلايم عجينة السلايم كيفية إزالة عجينة السلايم كيفية إزالة عجينة السلايم من الملابس إزالة عجينة السلايم من الملابس كيفية إزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

أحمد العوضي

فكرك يعني هفضل سنجل عشان انت مضايق .. أحمد العوضي يعلن عن زواجه قريبا

ايرينا يسري

بعد مباركتها على طلاقه.. إيرينا يسرى تكشف حقيقة ارتباطها بمصطفى أبو سريع

ياسمين عز

ما تنساش المشاهد الساخنة| ياسمين عز تهاجم محمد صحبي على الهواء

صلاح

تصرف مفاجئ من صلاح مع لاعبي ليفربول بعد أزمته مع سلوت

أرشيفية

13 غرزة في الرأس.. معلم الإسماعيلية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بالمدرسة

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب صباح اليوم السبت 20-12-2025

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| اعرف أسباب وذمة الوجه في الصباح .. روتين العناية في الشتاء من هاني الناظر

علاج تورم الوجه

بالأدوية وطبيعية.. طرق علاج تورم الوجه في الصباح

عصير الجوافة

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الجوافة

بالصور

كيفية إزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش

إزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش
إزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش
إزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش

علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية ..7 خطوات الأخيرة تدهشك

علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية
علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية
علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية

احترس.. أكلات بتزوّد الكحة وأخرى بتهديها فورًا

احترس.. أكلات بتزوّد الكحة وأخرى بتهديها فورًا
احترس.. أكلات بتزوّد الكحة وأخرى بتهديها فورًا
احترس.. أكلات بتزوّد الكحة وأخرى بتهديها فورًا

لو عندك كحة مش راضية تهدى؟.. 5 أسباب خفية مش في بالك

كحة مش راضية تهدى؟ 5 أسباب خفية مش في بالك
كحة مش راضية تهدى؟ 5 أسباب خفية مش في بالك
كحة مش راضية تهدى؟ 5 أسباب خفية مش في بالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد