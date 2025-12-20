تُعد عجينة السلايم من الألعاب المحببة للأطفال، لكنها في الوقت نفسه من أكثر المواد التي تلتصق بالملابس وتسبب إزعاجًا للأمهات، خاصة إذا جفّت داخل الأنسجة.

كيفية إزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش

الخبر الجيد أن إزالة السلايم من الملابس ممكنة باتباع خطوات صحيحة وبمواد بسيطة متوافرة في المنزل، دون الحاجة للتخلص من القطعة أو إتلافها، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

خطأ شائع يجب تجنبه

من الأخطاء الشائعة غسل الملابس المصابة بالسلايم مباشرة في الغسالة وهو لا يزال طريًا، إذ يؤدي ذلك إلى انتشاره داخل النسيج وزيادة التصاقه بالقماش، ما يصعّب إزالته لاحقًا.

الطريقة الأولى: استخدام الثلج لإزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش

تُعد هذه الطريقة من أكثر الطرق أمانًا وفعالية، خاصة مع الأقمشة القطنية والملابس اليومية.

الخطوات:

ضع مكعبات من الثلج فوق بقعة السلايم أو ضع قطعة الملابس في الفريزر لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

بعد أن يتصلب السلايم، قم بكشطه برفق باستخدام ملعقة أو أداة غير حادة.

أزل بقايا العجينة دون الضغط على القماش.

الطريقة الثانية: الخل الأبيض أو الكحول الطبي

تُستخدم هذه الطريقة عند بقاء آثار للسلايم بعد كشطه.

الخطوات:

بلل قطعة قطن بخل أبيض أو كحول طبي.

افرك البقعة برفق حتى تبدأ بقايا السلايم في التفكك.

اشطف القطعة بالماء الفاتر، ثم اغسلها كالمعتاد.

الطريقة الثالثة: سائل غسيل الأطباق

تصلح هذه الطريقة مع الملابس القطنية والمتوسطة السماكة.

الخطوات:

ضع كمية صغيرة من سائل غسيل الأطباق مباشرة على البقعة.

اتركه لمدة 10 دقائق.

افرك بلطف، ثم اشطف بالماء الدافئ.

الطريقة الرابعة: بيكربونات الصوديوم والخل

تُستخدم هذه الطريقة للبقع العنيدة.

الخطوات

امزج ملعقة من بيكربونات الصوديوم مع ملعقة من الخل الأبيض وقليل من الماء الدافئ.

ضع الخليط على مكان البقعة واتركه لمدة 15 دقيقة.

افرك بلطف ثم اغسل القطعة جيدًا.

في حال جفاف السلايم تمامًا

كرر إحدى الطرق السابقة أكثر من مرة.

لا تستخدم الماء الساخن قبل التأكد من زوال البقعة تمامًا.

تأكد من اختفاء البقعة قبل كي الملابس.

تحذيرات مهمة

يُفضل اختبار أي مادة تنظيف على جزء مخفي من الملابس أولًا.

الأقمشة الحساسة مثل الحرير أو الصوف يُنصح بتنظيفها في مغسلة متخصصة.

تجنب الفرك القوي حتى لا يتلف النسيج أو يتغير لونه.

نصيحة وقائية

يُفضل تخصيص ملابس قديمة للأطفال أثناء اللعب بعجينة السلايم، واستخدام مفارش بلاستيكية لحماية الملابس والأسطح من الاتساخ.