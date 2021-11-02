بعد تحرك النواب.. ما هي أضرار السلايم على الأطفال

تعد لعبة السلايم من أشهر الألعاب التى يستخدمها الأطفال، وتستطيع بالفعل جذبهم أكثر من وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية مما دفع الأهل لتوفيرها للأطفال بشكل مستمر.

ولكن وجد بعض الأطباء، أن لعبة السلايم تتسبب في مخاطر عديدة للأطفال تزداد حدتها عند الاستخدام المتكرر لهذه اللعبة، أو الاستخدام بطريقة خاطئة مما دفع مجلس النواب لمناقشة أضرار السلايم على الأطفال وسبل حمايتهم منها.

ونعرض لكم أبرز أضرار السلايم على الأطفال وفقا لما جاء في موقع “healthline”



وأشارت مجموعة من المسئولين عن حماية المستهلكين مؤخرًا ، إلى أن لعبة السلايم قد تكون خطرة على الأطفال.

كما حذرت مجموعة أبحاث المصلحة العامة بالولايات المتحدة ، في تقريرها السنوي عن " مشكلة في توي لاند" ، من أنه من بين أربعين لعبة تم اختبارها، تحتوي ستة منتجات من الوحل على مستويات "عالية بشكل خطير" من معدن البورون مما يسبب مخاطر صحية للأطفال خاصة على الجلد، ويستخدم البورن أيضا في مجموعة متنوعة من المنتجات الصناعية والاستهلاكية بما في ذلك المنظفات والأسمدة.

ووفقًا لـ USPIRG ، احتوت بعض ألعاب الوحل المختبرة على ما يصل إلى 4700 جزء في المليون أجزاء في المليون من البورون أي أكثر من 15 ضعفًا في اللعب من هذا النوع في الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك لا يوجد لدى الولايات المتحدة معايير أمان رسمية لمحتوى البورون في المنتجات الاستهلاكية.

وأكد الباحثون، أنه للحفاظ على سلامة الأطفال ، قد يكون من الضروري الحد من محتوى البورون في ألعاب الأطفال ، أو على الأقل تصنيف الألعاب التي تحتوي على نسبة عالية من البورون، وتتضمن بعض وصفات السلايم مكونات مثل البورق ، وهي غير آمنة للأكل ويمكن أن تسبب تهيجًا للجلد بكميات كبيرة.

وأوصي بضرورة الإشراف دائمًا على الأطفال الصغار عند اللعب باستخدام السلايم ، ويجب تخزينه بأمان بعيدًا عن الأطفال الصغار والأطفال الصغار الذين قد يميلون إلى تناوله وبالنسبة لمعظم الناس من غير المحتمل أن تسبب الكمية الصغيرة من البورق في الوحل تهيجًا ، لكنني دائمًا أغسل يدي (وأيدي الأطفال) عند الانتهاء من اللعب ، فقط في حالة.



كيف يمكن أن يؤثر البورون على الصحة

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يعد البورون مهيجًا معروفًا يمكن أن يؤثر على الجلد والعينين والأنف والحلق.

وفي حالة تناوله، يمكن أن يؤدي إلى تهيج الجهاز الهضمي مما يؤدي إلى اضطراب في المعدة أو القيء أو الإسهال أو اضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى، وإذا تم تناوله بكميات كبيرة ، يمكن أن يكون البورون قاتلاً. تقدر الجرعة المميتة من البورون ما بين 15 إلى 20 جرامًا للبالغين و 5 إلى 6 جرام للأطفال ، ويتم تناولها خلال فترة زمنية قصيرة.

وسيضع الأطفال الصغار الكثير من الأشياء في أفواههم ، لكن هذا يمثل الكثير من البورون للأكل.

قال أحد الخبراء لشبكة CNN مؤخرًا ، أنه للوصول إلى مستوى سام من البورون ، يجب على الطفل أن يأكل "أوعية متعددة".

هل لعبة الوحل غير آمنة حقًا؟

في حين أنه قد يكون من المثير للقلق معرفة أن هناك معدنًا ضارًا محتملًا يستخدم في صنع الوحل ، إلا أن الحقيقة هي أن البورون يُعرف عمومًا بأنه حميد جدًا فهو لايصنف من المواد المسرطنة، والكميات المستخدمة في هذه المنتجات تميل إلى أن تكون منخفضة جدًا وأقل من المستويات المنخفضة حيث من المحتمل أن ترى أي مخاوف جدية، بالنسبة لمعظم المستخدمين ، هذا يعني أن أكثر أنواع المخاوف المحتملة هي تهيج الجلد.