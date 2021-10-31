نشرة المرأة والصحة|كل ما تود معرفته عن لعبة السلايم.. نصائح تجنبك نزلات البرد والإنفلونزا

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها فى الآتى:

هناك العديد من الطرق التي تساهم في منع نزلات البرد والانفلونزا الشديدة في الشتاء، وبالأخص بين الاطفال والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، ويمكن لإصابة فرد واحد بالإتفلونزا ان يصيب أفراد اسرته بالكامل، وهو امر مقلق بالأخص مع انتشار فيروس كورونا.

التهاب الحلق هو شعور مؤلم أو جاف أو حكة في الحلق، يعد الألم في الحلق من أكثر الأعراض شيوعًا فهي تمثل أكثر من 13 مليون زيارة إلى عيادات الأطباء كل عام .

تحدث معظم حالات التهاب الحلق بسبب الالتهابات أو العوامل البيئية مثل الهواء الجاف، على الرغم من أن التهاب الحلق قد يكون مزعجًا إلا أنه عادة ما يختفي من تلقاء نفسه.

السلايم من الألعاب التي تتمتع بشعبية كبيرة بفضل مظهرها الساحر وملمسها المرن بشكل مبهج ، فهي واحدة من أكثر الألعاب التي يعشقها الأطفال.

لكن كشفت بعض التقارير و الدراسات السلايم يمكن أن يسبب ضررًا أكثر من نفعها ، حيث تحتوي على مستويات عالية من مادة كيميائية مرتبطة بالتشنجات والإسهال وضعف الخصوبة.