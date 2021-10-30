استشارى مناعة يحذر: هذه الأدوية تصيبك بأعراض نزلات البرد

قال الدكتور أشرف عقبة ، استشارى المناعة ، إن فرص الإصابة بالفيروسات التنفسية فى فصل الشتاء وتقلباته الجوية وذلك لأسباب تتعلق بتكاثر الفيروسات فى هذا التوقيت بالإضافة لتواجد العديد بأماكن تهوية غير جيدة لشعورهم بالبرد.



وأضاف أشرف عقبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc ، أن الأشخاص المصابون بحساسية الأنف ، الصدر تزيد لديهم أعراض الإصابة بالفيروسات والشعور بالإصابة بنزلة برد وبعض اعراض الجهاز التنفسى .



وأشار أشرف عقبة ، إلى أن الوقاية من الإصابة بنزلات البرد يعتمد بشكل أساسى على التغذية السليمة وشرب سوائل ، وممارسة الرياضة ، والبعد عن تناول بعض الأدوية التى تمنحه الشعور بالإصابة بالبرد ومنها أدوية هشاشة العظام ، علاج الأورام وينتج عنها احتقان بالحلق ، سيلان بالأنف ، ارتفاع بدرجات الحرارة .



ونصح أشرف عقبة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية ومسافات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة خاصة فى الأماكن المغلقة تجنبا للإصابة بفيروس كورونا ، البكتيريا الفيروسية بشكل عام .