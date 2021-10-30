طقس ممطر حتى الغد .. رسالة من الأرصاد الجوية للسائحين | فيديو

قال الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية ، إن أمطار اليوم ليست مؤشرا على دخول فصل الشتاء ، منوها أن الموعد الرسمي لفصل الشتاء هو 21 ديسمبر .

وأوضح الدكتور محمود شاهين ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباحنا مصري " ، والمذاع على فضائية " المصرية " ، أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأيام الماضية على وجود حالة من عدم الاستقرار في الطقس ، موضحا أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة على القاهرة الكبرى ، لتصل درجة الحرارة العظمى 28 درجة مئوية .

وأردف " شاهين " ، أن أمطار اليوم خفيفة ومتوسطة ، وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية ، مشيرا إلى أنها ستكون متقطعة على مدار اليوم ومستمرة حتى الغد .

ونصح بضرورة ارتداء ملابس خريفية ، أو قطعتين فقط من الملابس ، والبعد عن الملابس الشتوية الثقيلة خاصة مع استقرار درجة الحرارة .

ونوه أن الأمطار أكثر غزارة على مدن السواحل الشمالية ، ناصحا بضرورة القيادة بشكل هاديء ، والاطمئنان على مسحات السيارات ، متابعا : “ الأجواء مستقرة في مدينة سيناء ومدينة العريش وطقس مصر ممتع ومناسب للسياح حتى مع سقوط الأمطار ”. .