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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاج التهاب الحلق بسرعة.. بـ 8 طرق طبيعية

التهاب الحلق
التهاب الحلق

التهاب الحلق من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين البشر، خاصة خلال فصلي الخريف والشتاء بسبب ازدياد حالات الإصابة بنزلة البرد والإنفلونزا.

ويسبب التهاب الحلق، للإنسان الكثير من المتاعب والألم خاصة أنه يصبح أكثر سوءا عند تناول الطعام والبلع وفى الليل.

ووفقا لما أورده موقع “مترو” لا يوجد علاج معجزة لالتهاب الحلق يمكننا معالجته حتى يختفي بنسبة 100% بشكل سريع ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكن تجربتها للمساعدة في تخفيف الأعراض في وقت قصير.

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الغرغرة بالماء المالح

الغرغرة بالماء المالح الدافئ مذهلة فى علاج التهاب الحلق ولكن ذلك للكبار فقط، وهذه ليست فكرة جيدة للأطفال، ولكن قد يكون الأمر يستحق المحاولة إذا كنت مريضا وتعبت من الألم، قبل أن تذهب إلى الفراش.

وتحتاج فقط إلى نصف ملعقة صغيرة من الملح العادي وتذوب في ماء دافئ (وليس باردا) ثم تقوم بالغرغرة لمدة دقيقة وبمجرد الانتهاء، ابصقه في الحوض ولا تعرض فمك بعدها لتيار الهواء البارد مثل التحدث أمام التكييف أو تناول الماء المثلج.

السوائل

شرب الكثير من السوائل طوال اليوم أمر همهم جدا حيث يعد الماء المشروب المثالي لذلك، ويساعد الترطيب في الحفاظ على إنتاج اللعاب والمخاط، وهو ما تحتاجه للحلق لكي يبدو طبيعيا و تساعد المياه الكثيرة خاصة عند تناولها قبل النوم في تقليل الالتهاب المزعج.
 

 أقراص الاستحلاب للحلق

إذا كنت ترغب في تجربة شيء مهدئ لالتهاب الحلق بخصائص مطهرة، فاستخدم مستحلبات ستريبسلز لأنها توفر راحة فورية من ألم الحلق.

ابتعد عن خل التفاح

توصي بعض المنصات عبر الإنترنت بخل التفاح كعلاج رائع للحلق، وللأسف قد لا يكون هذا هو أفضل شيء للغرغرة عندما تعاني من الام الحلق فالخل حمضي جدا، وبشكل عام عليك أن تتجنب تناول أي شيء يجعلك تصاب ببعض الارتجاع الحمضي، مثل الطعام الحار أو كميات كبيرة من الوجبات السريعة.

ابق منتصبا بعد الأكل


ينصح بعدم الاستلقاء مباشرة بعد تناول الطعام للسبب نفسه، وقد تبدو هذه توصية غريبة للتداوي من التهاب الحلق الناجم عن البرد، لكن هذا الاقتراح سيكون مفيدا إذا كانت مشكلات الحلق الليلية، والصباحية، ناتجة عن ارتداد الحمض.

وإذا تمكنت من تناول وجبة كبيرة في المساء وامنح نفسك ساعة على الأقل من الجلوس في وضع مستقيم للمساعدة على الهضم.

خذ حماما ساخنا

أجهزة الترطيب التي تعمل على ترطيب الهواء كأجهزة مفيدة لمعالجة التهاب الحلق ولكن ليس كل الناس لديهم جهاز ترطيب، لذا إذا لم تفعل ذلك، يمكنك اختيار الاستحمام بماء ساخن قبل النوم، وخذ نفسا عميقا عندما يمتلئ الحمام بالبخار، حيث يمكن أن يساعد ذلك في تخفيف المخاط مما يسهل التنفس ويساعد في تخفيف التهاب الحلق.

شاي العسل والليمون في المساء

يعمل العسل بمثابة مهدئ ويعمل الليمون على علاج الاحتقان، ويساعد شرب كل منها في كوب من الشاي في المساء على تخفيف أعراض التهاب الحلق، وهذا يضمن المزيد من السوائل وهو أمر جيد للحفاظ على الرطوبة.

 الراحة

تكن الراحة ضرورية فى حالة أن يكون السبب وراء التهاب الحلق هو الإصابة بنزلة برد أو الإنفلونزا أو أى نوع من العدوى، لذا، تأكد من الخلود إلى الفراش مبكرا والحصول على قسط كاف من الراحة لتعزيز المناعة .

أسباب التهاب الحلق في الليل؟

 أسباب التهاب الحلق المحتملة كثيرة جدا ولكن الأكثر شيوعا هو البرد أو الإنفلونزا مما يسبب اضطرابات النوم نتيجة ألم الحلق.

ومن أهم أسباب المحتملة لالتهاب الحلق في الليل:عدوى بكتيريا الحلق، والتهاب اللوزتين، التهاب الحنجرة، والحمى الغدية، وتوقف التنفس أثناء النوم، وارتجاع المريء، والحساسية، والتنقيط الأنفي الخلفي، والآثار الجانبية للتدخين. 

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