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مرأة

أسرع حيل مجربة لعلاج التهاب الحلق

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:22 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
هل تعانى من إلتهاب الحلق وأعراضه المزعجة  إليك أفضل علاج لأتهاب الحلق الشديد من مطبخك بدون مضادات حيوية وفقا لموقع webmd

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الضغط بإصبعك
اضغط بإصبعك على إحدى فتحتي أنفك أثناء النفخ بلطف لتنظيف الأخرى.

الماء الدافئ المالح
يساعد الشطف بالماء المالح على كسر احتقان الأنف فقط امزج ربع ملعقة صغيرة ملح وربع ملعقة صغيرة من صودا الخبز في 8 أكواب من الماء الدافئ. استخدم حقنة لبث الماء في الأنف. أغلق إحدى فتحتي الأنف.

الحفاظ على الدفء والراحة 
عند إصابتك بنزلة برد أو الأنفلونزا لأول مرة يساعد جسمك على توجيه طاقته نحو معركة المناعة. هذه المعركة تفرض ضرائب على الجسد. لذا أعطها القليل من المساعدة عن طريق الراحة.


 خليط هائل لـ علاج التهاب الحلق بشكل سريع و فعال دون تناول أي أدوية .. 

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المكونات:
كوب ماء دافىء 
ملعقة خل التفاح 
ملعقة عسل ابيض 

قومى بخلط العسل وخل التفاح في الماء الدافئ وتناوله مرتين يوميًا يساعد خل التفاح على تطهير الحلق وقتل البكتيريا والجراثيم مما يسرع من شفاء التهاب الحلق، أما العسل فهو مضاد حيوي طبيعي للجسم ويزيد كفاءة الجهاز المناعي.


المراجع webmd
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