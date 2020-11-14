لمرضى السكر .. 3 أعشاب طبيعية تناولها يوميا

يعد مرض السكري اليوم أحد أكثر أمراض الغدد الصماء شيوعًا، مع انتشار في نمو مستمر خاصة في البلدان المتقدمة في العالم، نتيجة لأسلوب الحياة الحديث وزيادة عدد العوامل المسببة الخارجية، والتي تبرز من بينها السمنة.





وغالبًا ما يحدث مرض السكري في سن الشيخوخة نتيجة للتغيرات التنكسية والتصلبية العامة في الجسم التي تؤثر أيضًا على البنكرياس، ويمكن أن تحدث عند الشباب بسبب الاضطرابات الوراثية أو تلف البنكرياس في بعض الأمراض المعدية.





وكشف تقرير وفقا لموقع "express"، عن طرق طبيعية لضبط السكر في الجسم لـ مرض السكر وهي





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- غلي أوراق التوت البري في ماء وشرب كوب يوميا.





- ينصح باستخدام الكرفس المغلي أيضًا لخفض مستويات السكر في الدم.





- كما يعد نبات القراص أيضا له تأثير غير عادي على البنكرياس ويخفض مستويات السكر في الدم، يؤخذ مستخلص نبات القراص، والذي يمكن شراؤه من الصيدليات.