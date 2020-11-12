لا تتجاهليها.. 5 أعراض تحذيرية لإصابة طفلك بمرض السكري

تعد الإصابة ب مرض السكري من النوع 1 آخذ في الارتفاع عند الأطفال والمراهقين ، مع حوالي 22.9 حالة جديدة سنويًا لكل طفل حتى سن 15 عامًا.





وفقا لموقع بولد سكاى الهندى تظهر أعراض مرض السكري من النوع الأول بسرعة في غضون أسابيع قليلة بينما تتطور أعراض مرض السكري من النوع 2 ببطء بمرور الوقت يجب أن يكون الآباء على دراية بأعراض مرض السكري لدى أطفالهم ، والتي يصعب أحيانًا اكتشافها. راقب أعراض مرض السكري لدى الأطفال واستشر خبيرًا طبيًا قريبًا.









1. العطش الشديد





يمكن أن يحدث العطش المفرط بسبب مرض السكري الكاذب عند الأطفال. في هذا النوع من مرض السكري ، هناك خلل في السوائل في الجسم يسبب العطش الشديد ، حتى لو كنت قد شربت شيئًا قبل دقائق.







2. التبول المتكرر ..







عندما يرتفع مستوى الجلوكوز في الجسم ، يتم إرسال إشارة إلى الكلى لإزالة الجلوكوز الزائد من الجسم عن طريق التبول. ينتج عن هذا التبول ، والذي بدوره يسبب الحاجة المفرطة لشرب الماء أو العطش





3. الجوع





إذا لاحظت أن طفلك جائع طوال الوقت ، وحتى الإفراط في تناول الطعام غير قادر على الوفاء به ، فاستشر خبيرًا طبيًا لأنه قد يكون علامة على مرض السكري. بدون الأنسولين ، لا يستطيع الجسم استخدام الجلوكوز للحصول على الطاقة ، وهذا النقص في الطاقة يؤدي إلى زيادة الجوع.







4. فقدان الوزن غير المبرر







من الأعراض الأخرى لمرض السكري عند الأطفال فقدان الوزن غير المبرر. يميل الأطفال الذين يعانون من مرض السكري إلى فقدان الكثير من الوزن في وقت قصير جدًا. هفيبدأ الجسم في حرق العضلات والدهون المخزنة للحصول على الطاقة ، مما يؤدي إلى فقدان الوزن غير المبرر.







5- رائحة الفم الكريهة



هي حالة تنشأ بسبب نقص الأنسولين في الجسم. يعتبر من أعراض مرض السكري المميتة عند الأطفال.







فى النهاية يجب عليك الرجوع إلى طبيبك فقد تكون تلك الأعراض علامة مرضيه لامراض أخرى.

