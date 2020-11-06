لمرضى السكري.. 4 أطعمة محظورة لا يجب تناولها

تختلف الأهداف الغذائية لمرضى السكر تمامًا عن أهداف الأفراد الأصحاء، بمجرد تشخيص الشخص بمرض السكري، يجب أن يكون من الصعب إرضاؤه في تناول الطعام لبقية حياتك، لتعزيز نمط غذائي صحي يتكون من جميع المغذيات الدقيقة، يجب على مرضى السكر أن يكونوا خاصين بكل طعام يستهلكونه.
وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم الأطعمة المحظورة على مرضى السكري...
1. البطاطس
البطاطا غنية بالنشا ولها مؤشر نسبة السكر في الدم عالية ، وترتبط الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من مؤشر نسبة السكر في الدم بخطر الإصابة بمرض السكري ، وقد يؤدي الاستهلاك العالي للبطاطس إلى الإصابة بمرض السكري أو المضاعفات ذات الصلة. أيضا ، البطاطس تدخل تحت الخضار النشوية وهذا هو سبب استبعادها من نظام غذائي لمرضى السكري.
2. الذرة
تعتبر الذرة أساسًا من الخضروات الحلوة، على الرغم من أنها غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية ، إلا أنها قد تزيد من مستويات الجلوكوز عند تناولها بكميات كبيرة، يمكن أن يؤدي استهلاك شراب الذرة عالي الفركتوز إلى الإصابة بمرض السكري.
3. الدقيق الابيض
يحتوي الدقيق الأبيض عالي المعالجة على الكربوهيدرات المصنعة التي قد توفر طاقة سريعة ولكنها أقل في العناصر الغذائية بسبب كثرة المعالجة، يجب تجنب المخبوزات مثل الكعك والكعك المصنوع من الدقيق الأبيض إذا كنت مصابًا بداء السكري.
4. أرز أبيض
الحبوب البيضاء مثل الخبز الأبيض والمعكرونة البيضاء غنية بالنشا، على الرغم من أن جميع الحبوب نشوية إلا أن الحبوب البيضاء تحتوي على كمية أكبر منها مقارنة بالحبوب الكاملة، يجب أن يتحول مرضى السكر إلى منتجات غذائية غنية بالألياف من الحبوب الكاملة لإدارة مرض السكري.