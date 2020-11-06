لمرضى السكري.. 4 أطعمة محظورة لا يجب تناولها

1. البطاطس

2. الذرة

تعتبر الذرة أساسًا من الخضروات الحلوة، على الرغم من أنها غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية ، إلا أنها قد تزيد من مستويات الجلوكوز عند تناولها بكميات كبيرة، يمكن أن يؤدي استهلاك شراب الذرة عالي الفركتوز إلى الإصابة بمرض السكري.





3. الدقيق الابيض