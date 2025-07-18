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هدير عبد الرازق تثير الجدل بفيديو تتعرض فيه للسحل والضرب
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هدير عبد الرازق تثير الجدل بفيديو تتعرض فيه للسحل والضرب

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
سارة عبد الله

نشرت البلوجر هدير عبد الرازق، فيديو وأثارت جدلا داخل شقة سكنية، ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ورصد الفيديو تعرضها للسحل والضرب من قبل أحد الأشخاص، وظهرت في حالة غريبة وسط صرخات.

وحذفت هدير عبد الرازق الفيديو عقب نشره دون أي تعليق على الواقعة.

وكانت قد قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بتأييد حكم حبس هدير عبد الرازق سنة في اتهامها بنشر الفسق والفجور.

وكانت شهدت محكمة القاهرة الأقتصادية، كواليس مثيرة في النطق بالحكم على البلوجر هدير عبد الرازق لاتهامها بنشر فيديو خادشة للحياء.

وعقب صدور حكم محكمة القاهرة الإقتصادية، قال والد البلوجر هدير عبد الرازق، انا معرفش بنتي فين، والفيديوهات التي تم تسريبها تسببت لي في جلطة.

واكد، والد البلوجر هدير عبد الرازق، في تصريحات لصدى البلد ، أنه سوف يتقدم بالاستئناف على الحكم الصادر ضد نجلته خلال الأيام القادمة.

وطالب والد البلوجر هدير عبد الرازق، من وسائل الإعلام أن يتقوا الله فيما يتم إذاعته ونشره عن ابنته، متسائلا؟: "مين سرب الفيديوهات الخاصة ببنتي هدير".

واضاف، والد هدير عبد الرازق، أنه تقدم ببلاغ للنيابة العامة بشأن تسريب فيديوهات فاضحه لنجلته عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

البلوجر هدير عبد الرازق فيسبوك هدير عبد الرازق

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