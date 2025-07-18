منقذتي وصديقتي العظيمة.. مها الصغير تنعى والدة هند صبري

نعت الإعلامية مها الصغير، والدة الفنانة هند صبري، التي وافتها المنية أمس بعد صراع مع المرض.

وكتبت مها الصغير عبر ستوري حسابها الرسمي على انستجرام: “إنا لله وإنا إليه راجعون… رحمها الله، لقد كانت دائمًا منقذتي وصديقتي العظيمة”.

مها الصغير

وكانت قد رحلت عن عالمنا، أمس والدة الفنانة هند صبري، بحسب ما أعلن والدها عبر موقع" إكس".

ومن المقرر ان يتم دفن والدة الفنان هند صبري اليوم.

ومن المقرر ان تقوم الفنان هند صبري بتصوير مسلسلها الجديد عسل أحمر خلال الفترة القادمة .

العمل مكون من 10 حلقات يُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية، وهو من بطولة هند صبري ويشاركها الفنان آسر ياسين وعدد من النجوم الذين جارٍ التعاقد معهم حاليًا، وسيناريو وحوار محمد هشام عبيه ووائل حمدي، وإخراج مريم أحمدي، ومن إنتاج صادق الصباح.