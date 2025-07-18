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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تغير شكل بطلة ربفيرديل استعدادا لدورها في فيلم The Love Hypothesis

ليلي راينهارت
ليلي راينهارت
شروق سلامة

فاجأت الممثلة الأمريكية ليلي راينهارت جمهورها بتحول لافت في مظهرها، حيث ظهرت بشعر بني للمرة الأولى، استعدادًا لتجسيد شخصية “أوليف” في فيلمها الجديد “The Love Hypothesis”، المأخوذ عن الرواية الشهيرة للكاتبة آلي هازلوود.


 

راينهارت، التي اشتهرت بشعرها الأشقر ودورها في مسلسل “Riverdale”، نشرت صورة لها مرتدية معطفًا أبيض خاص بالمختبرات، في إشارة واضحة إلى طبيعة الشخصية التي تؤديها، وهي طالبة دكتوراه تدخل في علاقة عاطفية مزيفة مع أستاذ جامعي يُدعى “آدم كارلسن”، والذي يجسد دوره الممثل توم بيتمان، قبل أن تتحول تلك العلاقة إلى مشاعر حقيقية.


الفيلم من إخراج كلير سكانلون، وتشارك راينهارت في إنتاجه التنفيذي إلى جانب الكاتبة آلي هازلوود وكاثرين هاجدورن. ويُعد العمل نقلة جديدة في مسيرة راينهارت الفنية، إذ يجمع بين الرومانسية والدراما بطابع أكاديمي معاصر. 

تؤدي راينهارت في الفيلم دور طالبة دكتوراه في عامها الثالث تُدعى “أوليف”، تدخل في علاقة مزيفة مع البروفيسور “آدم كارلسن”، الذي يجسده الممثل توم بيتمان، وذلك لإقناع صديقتها بأن حياتها العاطفية على ما يرام. ولكن مع مرور الوقت، تبدأ المشاعر الحقيقية بالتسلل بين الطرفين.


 

وفي فيديو عبر تيك توك، شاركت راينهارت لحظة لقائها بالنجم بيتمان ضمن صيحة “My name is Pink”، وعلّقت:

“طالبة دكتوراه في سنتها الثالثة تبحث عن علاقة مزيفة.. أستاذ جامعي لامع يوافق على التمثيل”.

تفاصيل الفيلم المنتظر

 القصة: مقتبسة عن رواية The Love Hypothesis التي حققت مبيعات ضخمة وتصدّرت قوائم الكتب الرومانسية.

الإخراج: بإدارة كلير سكانلون (مخرجة فيلم Set It Up).

 الإنتاج: ليلي راينهارت تشارك في الإنتاج التنفيذي إلى جانب الكاتبة آلي هازلوود وكاثرين هاجدورن.

تاريخ الإصدار: لم يُحدَّد بعد.


 


 


 

ليلي راينهارت Love Hypothesis Riverdale

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