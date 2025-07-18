بعد 33 عاما.. إعادة إنتاج فيلم الجريمة Basic Instinct

أعلنت شركة أمازون عن بدء تحضير إعادة إنتاج لفيلم الجريمة والإثارة الشهير “Basic Instinct”، الذي صدر لأول مرة عام 1992 وأثار جدلاً واسعاً بسبب طابعه الجريء.

وتعاقدت الشركة مع كاتب الفيلم الأصلي جو إزترهاس لكتابة نسخة جديدة من السيناريو، مقابل صفقة ضخمة بلغت 4 ملايين دولار، تُعد الأكبر في مجال بيع النصوص السينمائية خلال عام 2025 حتى الآن.



وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المشروع الجديد هو محاولة لاستعادة روح الجرأة والاستفزاز التي تميز بها الفيلم الأصلي.



ورغم عدم تأكيد التفاصيل، تدور محادثات مبدئية حول إمكانية عودة النجمة شارون ستون لأداء دورها الأيقوني وهي شخصية الكاتبة الغامضة التي تورطت في سلسلة من جرائم القتل.

حتى الآن، لم يتم الإعلان عن المخرج أو موعد بدء التصوير، بينما لا يزال العمل في مراحله الأولى من التطوير.

الفيلم الأصلي من إخراج بول فيرهوفن وبطولة مايكل دوجلاس وشارون ستون، حقق نجاحًا باهرًا في شباك التذاكر، محققًا أكثر من 350 مليون دولار عالميًا.



يروي الفيلم قصة المحقق نيك كوران الذي يحقق في جريمة قتل وحشية تقوده إلى لعبة إغواء خطيرة مع المشتبه بها الرئيسية كاثرين تراميل ، وهي روائية جريمة متلاعبة.