حسام حبيب يهنئ رامي صبري على ألبومه الجديد ويعلق: "الأغنية حلوة منك وبصوتك"

حرص الفنان حسام حبيب على تهنئة المطرب رامي صبري بمناسبة طرح ألبومه الجديد «أنا بحبك أنت»، والذي يضم عددًا من الأغاني المتنوعة، من بينها أغنية بعنوان «بحكيلك عن الأيام» التي جمعت بينهما في تعاون فني مميز.

ونشر حسام حبيب عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" رابط الأغنية على "يوتيوب"، ووجه رسالة دعم لرامي صبري، كتب فيها:"الأغنية حلوة منك وبصوتك.. أتمنى وأتمنى كل الناس تحبها زي ما أنا كمان حبيتها بصوتك، ويارب تكسر الدنيا زي ما أنت مكسر الدنيا.. في نجاح لينا مع بعض يا حبيبي"

الأغنية من كلمات أدهم معتز، وألحان حسام حبيب، وتوزيع أسامة الهندي، وحققت تفاعلًا ملحوظًا منذ طرحها عبر المنصات المختلفة.