أول نجاح مع بعض.. حسام حبيب يبارك لرامي صبري على أغنية «بحكيلك عن الأيام»

قدم المطرب والملحن حسام حبيب التهنئة للمطرب رامي صبري بعد طرح ألبومه الجديد، والذي يضم أغنية تعاونا فيها تحت عنوان "بحكيلك عن الأيام".

ووجه حسام حبيب التهنئة لرامي صبري عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" بعدما نشر رابط كليب الأغنية على يوتيوب وعلق عليه قائلا: "الأغنية حلوة قوي منك وبصوتك، وأتمنى الناس كلها تحبها زي ما أنا كمان حبيتها بصوتك، ويارب تكسر الدنيا زي ما أنت مكسر الدنيا في أول نجاح لينا مع بعض يا حبيبي".

الأغنية من تأليف أدهم معتز، ألحان حسام حبيب، وتوزيع أسامة الهندي، وتعد هذه الأغنية أكثر من مجرد لحن وكلمات بالنسبة لحسام، إذ تعبر عن مرحلة مهمة ومليئة بالصعوبات في حياته.

في سياق آخر، وصل حسام حبيب صباح اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية، استعدادًا لإحياء أول حفلاته ضمن موسم جدة الصيفي، وحظي باستقبال حافل بالمطار من جانب منظمي الحفل ومحبيه في أول ظهور غنائي له في جدة.

ينطلق الحفل مساء غد الجمعة الموافق 18 يوليو على أحد أرقى مسارح موسم جدة في تمام الساعة التاسعة مساء، ويحمل عنوان "أحاسيس"، وهو من أبرز الفعاليات الفنية المنتظرة في هذا الموسم الصيفي.