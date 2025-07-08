حسام حبيب يحيي أولى حفلاته في السعودية ضمن مهرجان جدة 2024

يستعد الفنان حسام حبيب لإحياء أول حفل غنائي له في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان جدة، يوم 18 يوليو الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويأتي الحفل ضمن سلسلة حفلات صيفية يشارك فيها نخبة من نجوم الوطن العربي، ويُعد حسام حبيب من أبرز المشاركين خلال هذا الموسم الفني.

وعبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وجه حسام رسالة خاصة لجمهوره السعودي، قائلاً:

«جمهور السعودية الغالي، وتحديدًا أهلي وناسي في جدة، مبسوط إني هكون معاكم في أول حفل ليا بالمملكة العربية السعودية، البلد الطيب والجمهور اللي كل ما أقابله بحس باسم عيلتي.. نشوفكم إن شاء الله يوم 18 يوليو في فورها.. هكسر الدنيا».