تركي آل الشيخ يكشف عن البوستر التشويقي الثاني لفيلم 7DOGS

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن البوستر التشويقي الثاني لفيلم الأكشن المنتظر «7DOGS»، والذي يجمع بين النجمين أحمد عز وكريم عبدالعزيز.

ونشر آل الشيخ البوستر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وظهر فيه النجمان وهما يحملان مسدسين، بينما تقف خلفهما سبعة كلاب، ما يعكس الطابع التشويقي والحركي الذي يحمله الفيلم.

ومن المقرر طرح الفيلم قريبًا بدور العرض السينمائية، على أن يتم الإعلان عن موعد العرض الرسمي خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب جماهيري كبير، خاصة مع مشاركة اثنين من أبرز نجوم الأكشن في مصر والوطن العربي.

فيلم «7DOGS» يأتي ضمن سلسلة من الأعمال السينمائية التي ترعاها الهيئة العامة للترفيه في إطار دعمها لصناعة السينما وتقديم محتوى عربي متميز يجذب الجمهور المحلي والعالمي.