الليلة.. أنغام تفتتح حفلات مهرجان العلمين 2025 بعد نفاد التذاكر

تفتتح الفنانة أنغام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الليلة بحفل غنائي كامل العدد بعد نفاد جميع التذاكر قبل الحدث بساعات.



وكانت تذاكر حفل أنغام فى افتتاح مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الثالثة، تم طرحها عبر منصة "تذكرتي"، من خلال 6 فئات لم يتبق منها سوء عدد قليل من فئة regular.



‎تقام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين في ساحة U ARENA التي تستوعب آلاف الزوار من محبي الفن والموسيقى

‎وتتولى شركة تذكرتي تنظيم الحفلات الفنية والعروض الثقافية المقرر إقامتها خلال فعاليات المهرجان.



‎ويأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، وأثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كافة ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها



‎شهدت النسخة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسئولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.