سكوتر براون: أغنية Vigilante S لا ترتبط بـ تايلور سويفت

في أول تصريح مباشر له حول الشائعات المرتبطة بأغنية تايلور سويفت Vigilante S— من ألبومها “Midnights” الصادر عام 2022، نفى سكوتر براون أن تكون كلمات الأغنية تشير إلى انفصاله عن زوجته السابقة يائيل كوهين.





وفي لقاء إذاعي مع الإعلامية دانييل روباي في برنامج Question Everything بتاريخ 17 يوليو 2025، قال براون، البالغ من العمر 44 عامًا: “لا، لم أعتقد أبدًا أن الأغنية عنّا. أتحدث مع يائيل كل يوم، هي من أقرب أصدقائي”.

وأضاف: “نحن لا نستخدم كلمة ’طليقة‘، بل نقول إننا في نفس الفريق مدى الحياة. حتى أنني وشمت عبارة ‘same team’ على إصبعي بعد الطلاق”.





الأغنية التي أثارت الجدل بين جمهور سويفت تضمنت كلمات لافتة تقول: “الآن هي حصلت على المنزل، حصلت على الأطفال، حصلت على الكرامة. تخيّلني حليفة مع زوجتك السابقة”، ما دفع المعجبين للتكهن بوجود إسقاط على علاقة سويفت بكوهين بعد طلاقها من براون، خاصة أن الأغنية صدرت تزامنًا تقريبًا مع الإعلان الرسمي عن طلاق الثنائي.





ورغم التكهنات، أكد براون أن كوهين لم تعتقد أبدًا أن الأغنية عنها أيضًا، وعلق: “نحن نضحك على هذه الأمور معًا، بعض الناس يحبون إشعال النيران لمجرد التفاعل، وهذا كان تحركًا استراتيجيًا ذكيًا من البعض، لكن لا علاقة له بنا”.



الطلاق

وفي سياق الحديث، تطرق براون إلى تجربته الشخصية مع الطلاق، معتبرًا أنها التجربة التي غيرت نظرته للحياة. وقال: “خسارة زواجي كانت أكثر ما أثر فيّ، حتى أكثر من مشاكل عملي أو الخلافات العامة مثل تلك المتعلقة بتايلور”.





يُذكر أن تايلور سويفت كانت على خلاف علني مع براون منذ سنوات، بعد أن اشترت شركته حقوق تسجيلاتها الأصلية دون علمها، ما دفعها لاحقًا لإعادة تسجيل أعمالها لاستعادة ملكيتها.



