قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مبيقفش على حد.. مدرب الأهلي السابق يوجه رسالة لـ وسام أبو علي
ماضي إبستين يطارد ترامب.. الرئيس الأمريكي يهدد صحيفة وول ستريت جورنال
سكن لكل المصريين 7.. تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي 2025 لمحدودي ومتوسطي الدخل
الدوري السعودي يغري فينيسيوس نجم ريال مدريد بمليار يورو
التوصل لتوافق بين إسرائيل وحماس على خرائط الانسحاب
مصادر: التوصل لتوافق بين تل أبيب وحماس على خرائط الانسحاب
القوات السورية تستعد لإعادة الانتشار في مدينة السويداء
أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن.. فيديو
سنن يوم الجمعة كما وردت في الأحاديث النبوية.. أجر صيام وقيام عام كامل
بعد ترحيلها رسميا| إجازة 23 يوليو لـ موظفي القطاع الخاص.. وضعف الأجر لهؤلاء
وزارة العمل: 1810 وظائف جديدة في 35 شركة خاصة بـ11 محافظة
بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تونس.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سكوتر براون: أغنية Vigilante S لا ترتبط بـ تايلور سويفت

تايلور سويفت وبراون
تايلور سويفت وبراون
شروق سلامة

في أول تصريح مباشر له حول الشائعات المرتبطة بأغنية تايلور سويفت Vigilante S— من ألبومها “Midnights” الصادر عام 2022، نفى سكوتر براون أن تكون كلمات الأغنية تشير إلى انفصاله عن زوجته السابقة يائيل كوهين.


وفي لقاء إذاعي مع الإعلامية دانييل روباي في برنامج Question Everything بتاريخ 17 يوليو 2025، قال براون، البالغ من العمر 44 عامًا: “لا، لم أعتقد أبدًا أن الأغنية عنّا. أتحدث مع يائيل كل يوم، هي من أقرب أصدقائي”.

وأضاف: “نحن لا نستخدم كلمة ’طليقة‘، بل نقول إننا في نفس الفريق مدى الحياة. حتى أنني وشمت عبارة ‘same team’ على إصبعي بعد الطلاق”.


 

الأغنية التي أثارت الجدل بين جمهور سويفت تضمنت كلمات لافتة تقول: “الآن هي حصلت على المنزل، حصلت على الأطفال، حصلت على الكرامة. تخيّلني حليفة مع زوجتك السابقة”، ما دفع المعجبين للتكهن بوجود إسقاط على علاقة سويفت بكوهين بعد طلاقها من براون، خاصة أن الأغنية صدرت تزامنًا تقريبًا مع الإعلان الرسمي عن طلاق الثنائي.


 

ورغم التكهنات، أكد براون أن كوهين لم تعتقد أبدًا أن الأغنية عنها أيضًا، وعلق: “نحن نضحك على هذه الأمور معًا، بعض الناس يحبون إشعال النيران لمجرد التفاعل، وهذا كان تحركًا استراتيجيًا ذكيًا من البعض، لكن لا علاقة له بنا”.


الطلاق 

وفي سياق الحديث، تطرق براون إلى تجربته الشخصية مع الطلاق، معتبرًا أنها التجربة التي غيرت نظرته للحياة. وقال: “خسارة زواجي كانت أكثر ما أثر فيّ، حتى أكثر من مشاكل عملي أو الخلافات العامة مثل تلك المتعلقة بتايلور”.


 

يُذكر أن تايلور سويفت كانت على خلاف علني مع براون منذ سنوات، بعد أن اشترت شركته حقوق تسجيلاتها الأصلية دون علمها، ما دفعها لاحقًا لإعادة تسجيل أعمالها لاستعادة ملكيتها.


 

Vigilante Midnights تايلور سويفت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

شعار الزمالك

الإصابة بقيت أكيدة | دخول نجم الزمالك المستشفى لهذا السبب

الأرصاد

أمطار في عز النار.. الأرصاد تصدر تحذيرا عاجلًا بشأن طقس الجمعة

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد قرار الزيادة الجديد

رسميًا.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد تعديل قانون الضريبة

الكسوف الكلي للشمس

هنشوف الضلمة في عز الضهر .. تفاصيل أطول كسوف شمسي يمر على مصر

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون والشركات الآخرى

أرشيفية

مصدر يكشف لـ صدى البلد حقيقة انهيار عقار مأهول بالسكان في القاهرة

وسام ابو علي

نادٍ إيطالي شهير.. تطورات جديدة في أزمة وسام أبو علي مع الأهلي

ترشيحاتنا

Vivo X300 Pro

Vivo X300 Pro يكسر القواعد.. هاتف جديد من فيفو بمواصفات خارقة

سيارات هاتشباك

5 سيارات هاتشباك زيرو بالسوق المصري.. الأولى أرخصها سعرًا

ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2026

أحدث SUV يابانية.. ماذا تقدم ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2026 الجديدة؟

بالصور

أقوى سيارة كلاسيكية.. بقوة 700 حصان وفتيس مانيوال

مازدا fast and farious
مازدا fast and farious
مازدا fast and farious

فولفو تحذر عملائها: توقفوا عن استخدام هذه السيارات فورا

فولفو
فولفو
فولفو

فيديو

وسام ابو علي

باع كل حاجة.. وسام أبو علي يفكر في الهروب من الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد