شريف الدسوقي يعلن تعاقده رسميًا على نشر أول كتاب له .. خاص

أعلن الفنان شريف الدسوقي، تعاقده رسميًا على نشر أول كتاب له.

ونشر شريف الدسوقي، صورا له، في أثناء التعاقد مع دار النشر، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”، وعلق عليها: "بسم اللّٰه، اصحى للنداء، ربك لما بيأذن؛ تتسهل كل الأمور، تم بحمد اللّٰه التعاقد على كتابة ونشر أول كتاب حَكْي للعبد الله، كرسي في الكلوب، مع أكبر دور نشر في الوطن العربي، دار نشر عامر، برئاسة المبدع الشاب محمد إسراء، يا رب أنول رضاكم، الحمد الله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك".

كشف الفنان شريف دسوقي في تصريحات خاصة لصدي البلد عن تفاصيل الكتاب " قائلا لكتاب هايكون عن شخصيات ومواقف مزج بين الواقع والخيال..فى شكل حكايات من طعم ونفس القالب الفنى اللى بقدمه بشكل مونودراما الحكى فى عروضى المسرحيه..وهاتكون الحكايات الهدف منها توعية وتوجيه القارئ عن طريق حكايتنا الشعبيه إلى العوده الى قيمنا الانسانيه التى فقدت بشكل كبير فى ظل التطور الرهيب الذى نعيشه جميعا..والعوده إلى الاحساس بأهمية الوطن والأرض التى تربينا عليها والكتاب بأمر الله هاتكون حفلة توقيعه وعمل ندوة مناقشته فى شهر يناير 2026 ضمن فاعليات معرض الكتاب الدولى "

يذكر أن كشف الفنان شريف دسوقي ، كواليس دخوله الوسط الفني موضحا أن والده كان رافضا دخوله الوسط الفني لأنه مجال صعب، و حاول أن يجد لنفسه مكانا في مهن أخري وعمل في الكثير من الأعمال لكي يكون قادرا على الإنفاق على نفسه.

قال شريف دسوقي في "تصريحات خاصة لصدى البلد": أشعر بأنني مميز لأن الله سبحانه وتعالى كرمني عندما كان منزلي يكون بالقرب من خشبة المسرح في مسرح إسماعيل ياسين في الإسكندرية حيث كان يعمل هناك والدي فشربت الفن وأحببته منذ أن كان عمري 6 سنوات، وتربى بداخلي حب الفن.

واستطرد شريف دسوقي أنه كان يعمل في المسرح في التمثيل دون علم والده، وعندما علم عنَّفه بشدة، وقال له: إنه لا يحب أن يكون ابنه داخل الوسط الفني لأنه وسط صعب وشاق.

وأشار شريف دسوقي إلى أنه عمل في الكثير من المهن منذ كان في رابعة ابتدائي قبل دخوله الوسط الفني لكي يكون قادرًا على أن يوفر مالًا لكي ينفق على نفسه دون أن يكون عبئًا على أهله.

