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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ليندسي لوهان تحتفل بعيد ميلاد ابنها الثاني.. صور

ليندسي لوهان
ليندسي لوهان
شروق سلامة

احتفلت النجمة ليندسي لوهان بعيد ميلاد طفلها الوحيد “لؤي” الثاني بطريقة مميزة جمعت العائلة والأصدقاء، وسط أجواء مفعمة بالدفء والحنين.

شاركت لوهان، البالغة من العمر 39 عامًا، سلسلة من الصور عبر حسابها على إنستغرام يوم الخميس 17 يوليو، توثق لحظات من الحفل الذي حمل طابع الديناصورات تحت عنوان “Luai 2Rex”. وعلقت قائلة: “عيد ميلاد سعيد لشمسنا، ولأطيب قلب، لقلبنا لؤي!” وأضافت: “مشاهدتك تكبر هي أعظم فرحة في حياتنا. أنت تملأ كل مكان تدخل إليه بالنور (وتُبقي الجميع في حالة تأهب )، ونحن فخوران بكوننا والدك ووالدتك”.


 

الصور أظهرت لوهان وزوجها رجل الأعمال بدر شماس، وهما يحتفلان مع لؤي في حفل مزين ببالونات بألوان الطبيعة وتماثيل ديناصورات ضخمة. وتجنبت لوهان إظهار وجه ابنها، لكنها شاركت لقطة لطيفة له وهو يقترب من قفص دجاج “سيلكي”، إضافة إلى صور أخرى له مع أصدقائه.


 

وكتبت لوهان في منشورها: “أنت أعمق حب عرفناه، وأروع مغامرة، وأجمل غاية. لقد منحت حياتنا معنى جديدًا، ونحن ممتنون كل يوم”.


 

واختُتمت الصور بصورة لكعكة العيد، ذات طبقة واحدة مزينة بثلاثة ديناصورات ملونة وصقيع أخضر.

كما أظهرت الصور مناطق ترفيهية للأطفال منها زاوية للأعمال اليدوية وركن لـ”تبنّي ديناصور”، مما أضفى طابعًا مرحًا وخياليًا على الحفل.


النجمة التي تزوجت بدر شماس عام 2022، أنجبت طفلها لؤي في 2023. وقد أكدت مصادر مقربة وقتها أن “العائلة سعيدة للغاية، والمولود يتمتع بصحة جيدة”. يُذكر أن اسم “لؤي” هو اسم عربي يعني “الدرع” أو “الواقي”.


 

وتلقت لوهان تهاني من نجمات فيلم “Mean Girls” فور إعلانها خبر الحمل، ومن بينهن أماندا سيفريد ولاسي شابيرت، كما هنّأتها الممثلة جيمي لي كيرتس، شريكتها في فيلم “Freaky Friday”، بعيد ميلادها الـ39 مطلع الشهر، قائلة: “عيد ميلاد سعيد لابنتي السينمائية التي أصبحت أمًا حقيقية! لا أطيق الانتظار لرؤيتك تتألقين في #FreakierFriday يوم 8 أغسطس”.


 

ليندسي لوهان لؤي إنستغرام

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