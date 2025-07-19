سعر الدولار اليوم 19-7-2025 في مصر

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 19- 7-2025 داخل السوق المصرية.

ومع بداية التعاملات اليوم، يستمر تعطل البنوك العاملة في السوق المصرية؛ منذ نهاية آخر يوم عمل اعتبارا من مساء الخميس الماضي وحتي مساء اليوم السبت.

لماذا البنوك اجازة

وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي بموجبه يتم تعطيل العمل في البنوك بمناسبة بدء مواعيد الراحة الاسبوعية كل يوم جمعة وسبت، علي أن يتم استئناف العمل اعتبارا من الاحد التالي له.

سعر الدولار اليوم

وفقا لآخر تداول سجله سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري وهو سعر متوسط للعملة الاجنبية، نحو 49.37 جنيه للشراء و 49.47 جنيه للبيع

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.35 جنيه للشراء و 49.45 جنيه للبيع في ميد بنك

ووصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، أبوظبي الأول، المصرف المتحد، الكويت الوطني، الإسكندرية"

متوسط سعر الدولار في البنوك

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.37 جنيه للشراء و 49.47 جنيه للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي، العقاري المصري العربي، القاهرة، HSBC، قناة السويس، التعمير والاسكان،فيصل الاسلامي، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، البركة، المصري لتنمية الصادرات، مصر، الأهلي المصري،أبوظبي التجاري",

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.38 جنيه للشراء و 49.48 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.39 جنيه للشراء و 49.49 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، سايب، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.43 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي

ووصل ثاني أهلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.4 جنيه للشراء و 49.5 جنيه للبيع في بنكي " نكست، التنمية الصناعية".