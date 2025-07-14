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تحويل الأموال بالخطأ عبر إنستاباي.. خطوات استرداد المبلغ والإجراءات القانونية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحويل الأموال بالخطأ عبر إنستاباي.. خطوات استرداد المبلغ والإجراءات القانونية

انستا باي
انستا باي
محمد غالي

يشهد تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري إقبالا واسعا من المواطنين، نظرا لما يقدمه من خدمات تحويل فوري وآمن للأموال بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية. 

انستا باي

إلا أن بعض المستخدمين يواجهون مشكلة متكررة تتمثل في تحويل الأموال عن طريق الخطأ إلى حسابات أو أرقام غير مقصودة، ما يثير تساؤلات حول كيفية التصرف في مثل هذه الحالات، وإمكانية استرداد المبالغ المحولة.


هل يمكن استرجاع الأموال المحولة بالخطأ عبر إنستاباي؟

بحسب ما أوضحه الموقع الرسمي لتطبيق إنستاباي، فإن الأموال التي يتم تحويلها بنجاح لا يمكن استردادها من خلال التطبيق مباشرة، وذلك بسبب طبيعة التحويل اللحظي، الذي يتم بشكل فوري ولا يتيح إمكانية التراجع أو الإلغاء بعد التنفيذ.

وبالتالي، فإن مسؤولية التأكد من صحة البيانات تقع بالكامل على المستخدم قبل تنفيذ أي عملية تحويل، بما يشمل التأكد من رقم الحساب أو المحفظة واسم المستلم.

خطوات استرداد المبلغ المحول عن طريق الخطأ

في حالة تحويل مبلغ مالي عن طريق الخطأ إلى حساب بنكي غير مقصود، يجب على المستخدم اتخاذ الخطوات التالية:
    1.    التواصل مع البنك التابع له، وتقديم الرقم المرجعي الخاص بعملية التحويل.
    2.    تقديم طلب رسمي يعرف باسم “طلب النوايا الحسنة”، حيث يقوم البنك بمخاطبة الشخص الذي استلم الأموال بالخطأ ومحاولة استردادها بموافقته.
    3.    إذا رفض المستلم إعادة الأموال، يجب التوجه إلى الجهات القانونية واتباع الإجراءات التالية:
تحرير محضر رسمي في مباحث الإنترنت.
تقديم المستندات الداعمة التي تشمل:
ما يثبت تنفيذ عملية التحويل.
ما يثبت عدم وجود أي علاقة بين المرسل والمستلم.
ما يفيد رفض المستلم إعادة المبلغ.
وجود تشابه واضح بين الرقم الصحيح والرقم الذي تم التحويل إليه بالخطأ.

كما يمكن تقديم شكوى رسمية إلى البنك المركزي المصري، أو التواصل مع خدمة العملاء بالبنك للحصول على المساعدة اللازمة.


ماذا تفعل إذا تم التحويل إلى محفظة إلكترونية بالخطأ؟

في حالة تحويل مبلغ مالي إلى رقم محمول مرتبط بمحفظة إلكترونية من خلال تطبيق إنستاباي، فإن طريقة التعامل تختلف حسب الحالة:
إذا لم يكن الرقم المحول إليه مسجلا بأي محفظة إلكترونية نشطة، يتم رد المبلغ تلقائيا إلى حساب المرسل خلال عدة أيام.
أما إذا كان الرقم مسجلا بمحفظة إلكترونية فعالة، فينصح بمحاولة التواصل مع صاحب الرقم لاسترجاع المبلغ. وإذا رفض، يجب اتخاذ نفس الإجراءات القانونية عبر مباحث الإنترنت وتقديم الأدلة الداعمة.

نصيحة هامة للمستخدمين

رغم أن تطبيق إنستاباي لا يتيح خاصية إلغاء التحويلات أو استردادها تلقائيا، إلا أن المسارات القانونية والبنكية تظل متاحة أمام المستخدمين في حال حدوث خطأ. لكن لتجنب مثل هذه المشكلات، ينصح دائما بمراجعة البيانات بعناية قبل تأكيد أي عملية تحويل، خاصة عند إدخال رقم الحساب أو المحفظة.

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