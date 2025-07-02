خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2025 عبر انستا باي

تواصل الشركة المصرية للاتصالات «WE» جهودها لتقديم خدمات ميسرة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو2025 ، حيث وفرت العديد من الوسائل الإلكترونية لتسديد الفاتورة لتجنب انقطاع الخدمة وتفادي فرض الغرامات المالية.

ويعد تطبيق «انستا باي» من أبرز تلك الوسائل الحديثة التي تمكن المستخدمين من دفع الفواتير بشكل سريع وآمن.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2025

يمكن لجميع العملاء الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2025 من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات باتباع الخطوات التالية:

1- زيارة الموقع الرسمي لشركة WE عبر الإنترنت. https://te.eg/sl/Ar

2- اختيار أيقونة «الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي».

3- إدخال بيانات الخط الأرضي، بكتابة رقم التليفون متبوعًا بكود المحافظة.

4- الضغط على خيار «إظهار الفاتورة» ليتم عرض قيمة الفاتورة والمبلغ المستحق.

5- بعدها يمكن للعميل اختيار وسيلة الدفع الأنسب له سواء من خلال منافذ فوري، مكاتب البريد ، أو التوجه إلى أحد فروع WE القريبة.

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2025

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أن فترة سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2025 ستبدأ اعتبارًا من الأول من يوليو وحتى العشرين من الشهر ذاته، وذلك لتفادي أي إجراءات قد تؤدي إلى قطع الخدمة أو فرض الغرامات.

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال انستا باي

في إطار توجه الدولة لدعم الخدمات الرقمية، أصبح بإمكان المواطنين دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر تطبيق «انستا باي» باتباع الخطوات التالية:

1- تحميل تطبيق «انستا باي» من المتاجر الرسمية للهاتف المحمول.

2- فتح التطبيق والضغط على خيار «دفع الفواتير».

3- اختيار نوع الخدمة، مثل: اتصالات، كهرباء، مياه، شحن... إلخ.

4- تحديد الشركة التابع لها الخط الأرضي، وهي الشركة المصرية للاتصالات «WE».

5- إدخال بيانات الفاتورة المطلوبة، مثل رقم الخط الأرضي وكود المحافظة.

6- الضغط على «التالي» ليتم عرض قيمة الفاتورة المستحقة.

7- إدخال الرقم السري الخاص بحساب انستا باي، ليتم استكمال عملية الدفع فورًا.

مميزات الدفع عبر انستا باي

يتميز الدفع من خلال تطبيق انستا باي بسهولة الاستخدام، وسرعة تنفيذ المعاملات، فضلًا عن توفير الوقت والجهد على المواطنين، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الخدمات الإلكترونية.