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خطوات دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين وتسجيل قراءة العداد بالهاتف 2025
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خطوات دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين وتسجيل قراءة العداد بالهاتف 2025

غاز طبيعي
غاز طبيعي
محمد غالي

في ظل التوسع المستمر في منظومة التحول الرقمي بمصر، بات بإمكان المواطنين سداد فاتورة الغاز الطبيعي المنزلي بسهولة عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى زيارة فروع شركات الغاز، وهو ما يوفر الوقت والجهد، خاصة في ظل ارتفاع عدد المستخدمين للخدمات الإلكترونية.

كما أصبح تسجيل قراءة العداد متاحا إلكترونيا، ما يضمن دقة الفواتير وتجنب تراكم المديونيات أو الاعتماد على تقديرات غير دقيقة.

طرق دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين

أتاحت شركات الغاز الطبيعي في مصر العديد من الوسائل الرقمية الآمنة لسداد الفواتير إلكترونيا، ومن أبرزها:

1. موقع ماي فوري MyFawry
الدخول إلى موقع ماي فوري أو تحميل التطبيق من متجر Google Play أو App Store.
اختيار خدمة “دفع فاتورة الغاز”.
إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم المشترك، ثم اختيار وسيلة الدفع المناسبة.

2. تطبيق جوميا باي Jumia Pay
تحميل تطبيق جوميا باي وتسجيل الدخول.
اختيار “فواتير الغاز الطبيعي”.
إدخال رقم المشترك وتفاصيل السداد، ثم الدفع باستخدام بطاقة بنكية أو محفظة إلكترونية.

3. الموقع الرسمي لشركة بتروتريد
زيارة الموقع الرسمي لشركة بتروتريد.
تسجيل رقم الحساب الخاص بالمشترك.
اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني المناسبة، مثل الفيزا أو الماستر كارد، وإتمام العملية.

المحافظ الإلكترونية المعتمدة لسداد الفاتورة

يمكن استخدام عدد من المحافظ الرقمية لسداد فواتير الغاز بسهولة، ومنها:
فون كاش (البنك الأهلي المصري)
BM Wallet (بنك مصر)
فودافون كاش
أورانج موني
اتصالات كاش
WE Pay

الدفع من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني (POS)

تتوفر خدمة سداد فاتورة الغاز من خلال ماكينات الدفع المنتشرة في المحلات التجارية، التابعة للشركات التالية:
فوري
أمان
خدماتي
مصاري
ضامن
ممكن
بي BEE
إي فاينانس E-finance

خطوات الدفع عبر الماكينة:
    1.    فتح التطبيق الخاص بالماكينة.
    2.    اختيار “مرافق عامة”، ثم تحديد شركة الغاز.
    3.    إدخال رقم المشترك.
    4.    تحديد عدد الفواتير المطلوب سدادها.
    5.    تأكيد العملية واستلام إيصال رسمي.

طريقة الدفع باستخدام الفيزا أو الماستر كارد
الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة الغاز التابع لها.
إدخال رقم الحساب الخاص بالمشترك.
اختيار خيار “الدفع الإلكتروني”.
إدخال بيانات البطاقة البنكية.
تأكيد العملية واستلام إشعار من البنك بقيمة السداد.

دفع فاتورة الغاز من خلال مكاتب البريد

يمكن للمواطنين سداد الفواتير عبر مكاتب البريد المصري، من خلال:
التوجه إلى أقرب مكتب بريد خلال مواعيد العمل الرسمية.
تقديم رقم الحساب الخاص بالغاز لموظف المكتب.
تنفيذ عملية السداد واستلام إيصال رسمي.

توصيل غاز منزلي

كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز عبر الهاتف

لتفادي تقدير الاستهلاك وضمان دقة الفواتير، وفرت شركة بتروتريد عدة وسائل لتسجيل قراءة العداد إلكترونيا، تشمل:
تطبيق بتروتريد للخدمات المتاح على الهواتف المحمولة.
الموقع الرسمي لشركة بتروتريد.
خدمة واتساب، عبر إرسال صورة عداد الغاز ورقم الاشتراك.
الاتصال بالخط الساخن وتسجيل القراءة صوتيا.

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